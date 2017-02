Triberg Triberger Treffen wird Offenburger Ehre zuteil

Ein buntes Festprogramm mit vielen Brauchtumsvorführungen sorgte beim Landschaftstreffen der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) trotz strömendem Regen schon am Samstag für närrische Stimmung im ganzen Ort.

Einer der Höhepunkte war dabei die Einweihung des neugestalteten und zugleich grundgereinigten Narrenbrunnens, der um die Figur des Spättles erweitert wurde. Passend dazu präsentierte kurz darauf die freie Narrenzunft Hausach ihren Spättle-Tanz am Kurhaus.

Weitere Brauchtumsvorführungen zwischen Kurhaus, dem Schulhof der Grundschule Triberg sowie dem Marktplatz, wo die Triberger Teufel nach dem Nachtumzug durch die illuminierte Stadt selbst ihren schauerlich-schönen Tanz auf der Straße aufführten, sorgten für einen unglaublichen Zulauf. Und das, obwohl Regen und Sturm und später auch Blitzeis auf den Straßen alles versuchten, um ein frohes Brauchtumsfest zu verhindern, was aber keineswegs gelang. Überall in den Lokalen, Bars, Besenwirtschaften und im Kurhaus wurde ausgelassen und fröhlich bis in die Frühe gefeiert.

Ein sehr eindrückliches Erlebnis stellte auch die Hexenverbrennung der Offenburger Hexenzunft im Burggarten dar. Nur höchst selten bieten die Offenburger Hexen, vermutlich die älteste Hexenzunft überhaupt, diese Verbrennung außerhalb ihrer Domäne an, also stellte dies eine echte Sensation dar – die lediglich etwas unter den Wetterbedingungen leiden musste. Ein weiteres Highlight waren bei dem närrischen Spektakel die anschließenden Sprünge der Hexen durch das Feuer, die sich dabei teilweise heiße Strümpfe holten.

Zutiefst beeindruckend waren auch die beiden letzten Vorführungen. Im Schulhof zeigte die Singener Poppele-Zunft den Bärentanz, bei dem schon die Bären mit ihren vielen Kilogramm Stroh am Leibe mächtige Wirkung ausstrahlten. Das Ende der abwechslungsreichen Vorführungen stellte der Reigen der Röllelibutzen aus der Schweiz dar, deren prächtige Hüte ein wenig an die riesigen Schäppel der St. Georgener Tracht erinnerten. Gefährlich wurde es immer, wenn sie nicht marschierten, sondern einen wilden Trab anschlugen – dann nämlich bedienten sie auch ihre großen Wasserspritzen. Keine Freinacht hatten die Narren beantragt – und dennoch wurde es beinahe Tag, bis die Letzten nach Hause gingen.