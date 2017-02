Triberg Triberger Teufel tanzen durch die närrische Nacht

Beim Fackelumzug ziehen die Narren durch Triberg

Die Kirchturmuhr schlug viertel nach sieben, als gestern Abend in Triberg die Lichter erloschen. Aus der Ferne hörte man bereits den Triberger Narrenmarsch – die Teufel nahmen Kurs auf das Rathaus. Rund 250 Teufel zogen gestern – begleitet von der Stadtmusik und den Gremmelsbacher Musikern – mit ihren Fackeln durch die Triberger Straßen. „Kannst du sie schon sehen?“, flüsterte eine Zuschauerin ihrem Begleiter erwartungsvoll zu.



Die Narren ließen nicht lange auf sich warten. Tanzende Lichtkegel kündigten ihr Kommen an. Rot glühende Lichter säumten ihren Weg bis vor das Rathaus. An der Kreuzung von Haupt- und Schwendistraße kam es dann zum großen Finale. Eine Gruppe von Teufeln versammelte sich um ein großes Feuer, um den Teufelstanz aufzuführen. nach rund 45 Minuten war das Spektakel zu Ende, Besucher und Narren zog es zu den Ständen rund um das Rathaus und in die Kneipen.