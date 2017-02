Triberg Triberger Narren feiern im Museum

Die Besucher der Museumsfasnet sind begeistert vom Programm-Marathon und einem spontanen Narrenumzug. Gemeinderat Klaus Nagel kreierte eigens ein Greifvogelpark-Lied.

Bereits im dritten Jahr fand die von Stadtmarketingleiter Nikolaus Arnold ins Leben gerufene Museumsfasnet im Schwarzwaldmuseum statt. Was ursprünglich von der Touristik-Information Triberg als eine interne Veranstaltung geplant war, hat sich als Fasnetrenner entpuppt.

Da es sich wie ein Lauffeuer herumgesprochen hatte, dass „selle Veranstaltung ebbis ganz bsunderes isch“, werden es immer mehr Narren, die sich das Spektakel nicht entgehen lassen wollen. Ob Sitz- oder Stehplatz, der ganze Bereich um das Museumscafé war von Narren umzingelt. Darunter auch der Präsident der Schwarzwälder Narrenvereinigung, Gerd Kaltenbach aus Nußbach, der Gemeinderat, die Narrenzunft Triberg, die Stabhalterei Freiamt und Tribergs Oberstadt mit „Pfiffer III“ sowie die Narren und Musikanten der Ortsteile Nußbach und Gremmelsbach. Sogar das im Süden gelegene „Wörpeldorf“ Schönwald und der Ort der verhinderten „Strumbel-Uhr“, Schonach, waren bei diesem Event mit hochkarätigen Abordnungen vertreten.

Das Programm, mit ein Garant für den Erfolg der Museumsfasnet, suchte seinesgleichen und in der Bütt zündeten die Narren ein humorvolles Feuerwerk, von dem das Publikum begeistert war. Man fühlte sich direkt in die Prunksitzung „Mainz bleibt Mainz“, versetzt. Egal ob Einzelvorträge oder musikalische Aufführungen, es wurde Fasnet vom Feinsten geboten, was stets durch kräftigen Beifall belohnt wurde.

Gastgeber Nicki Arnold unterbreitete mit Stadtrat Martin Mayer Vorschläge der besonderen Art zur Jahrhundert-Sanierung von Triberg. Vom Bau einer U-Bahn war die Rede und sogar die Wiederbelebung der einstigen Burg wurde in Erwägung gezogen. Machtmensch „Pfiffer III“ alias Matthias Klausmann schleimte sich mit seinem tollen närrischen Vortrag als „Liebhaber der Triberger Mittelstadt“ ein.

Auch Gemeinderat Klaus Nagel stand seiner närrischen Konkurrenz in nichts nach, denn er persiflierte mit seinen Kollegen als „schräge Vögel“ das in der ganzen Raumschafts-Narrenwelt heißdiskutierte Thema „Vogelpark“.

Mit „Alle Vögel sind schon da“, luden die als schräges Federvieh verkleideten Barden das närrische Volk zum Mitsingen ein, wovon reger Gebrauch gemacht wurde. Außerdem präsentierte der selbst ernannte Vogelfreund Nagel mit seinem Team als Uraufführung das „Greifvogelpark-Lied“. Anhand des auf den Tischen ausliegenden Textes sang das Publikum lautstark mit. Alle waren sich einig; dieses Lied wird nicht das letzte Mal über Fastnacht gespielt. Die „Stollen-Polonaise“ durfte nicht fehlen und so zog sich ein von Musikanten angeführter und unendlich lange Menschenschlange durch die engen Gänge der Museums-Unterwelt. Da das Schwarzwaldmuseum geöffnet hatte, konnten auch auswärtige Gäste das Spektakel verfolgen. So meinte ein Besucher aus Herne: „Meine Familie und ich sind keine Narren, aber was hier eine Stimmung und gute Laune verbreitet wird, das sucht seinesgleichen“

Die Kapellen auseinanderzuhalten war bei dem Durcheinander nicht möglich. In welcher Formation die Musiker spontan mit ihren schrägen Instrumenten auftraten, war nicht auszumachen. Doch dem kreativen Kopf Nicki Arnold fiel eine neue Namensgebung ein und sagte: „Nennen wir sie einfach Vereinigte-Museums-Fasnets-Band.“

Als sich nach dem Programm-Marathon der außerplanmäßige Narrenumzug in Richtung Marktplatz in Bewegung setzte, waren sich alle einig: „Schee war’s“.