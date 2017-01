Triberg Triberger Geflügelzüchter Patrick Hettich erhält Landesehrennadel

Bürgermeister Gallus Strobel lobt beim Ehrenamtsempfang der Stadt die besonders engagierten Bürger.

„Wir verzichten bewusst auf einen Neujahrsempfang und stellen stattdessen die vielen Ehrenamtlichen unserer Stadt in den Mittelpunkt“, klärte einmal mehr Bürgermeister Gallus Strobel über Sinn und Zweck des Ehrenamtsempfangs auf, der bei den Vereinen der Stadt sehr geschätzt wird.

Viele waren es, die seinem Ruf gefolgt waren, wenn auch längst nicht alle. Der Winter hat Einzug gehalten, gerade ältere Mitbürger bleiben da lieber daheim. Doch immerhin schaute kurz Landtagsabgeordneter Karl Rombach vorbei, auch der evangelische Pfarrer Markus Ockert ließ es sich nicht nehmen, dabei zu sein. Ebenso fand Greifvogelpark-Investor Stephan Keidel den Weg zum Ehrenamtsempfang im Kurhaus.

In seiner Ansprache wies Strobel darauf ein, was die vielen Amtsinhaber mit ihren Vereinen alles stemmen. „Ihr seid die ehrenamtliche Elite, ihr könnt Akzente setzen“, betonte er. Er zeigte die wichtigsten Feste der Stadt auf, bei denen das Ehrenamt besonders wichtig ist. Über 60 Vereine habe die Stadt und die meisten seien mit ihren Vorsitzenden und verdienten Mitgliedern anwesend.

Strobel ging auch auf die Entwicklung der Stadt und die dafür notwendigen Maßnahmen ein. Er gab einen Ausblick auf die Tätigkeiten der Gemeinde für 2017, in dem unter anderem die Fortsetzung des Wasserfallwegles und der Start des Edeka-Neubaus erfolgen sollen. Er erwähnte die Breitbanderschließung, die in den nächsten beiden Jahren viel Raum einnehmen werde und auch die Grundschulsanierung werde in diesem Jahr fortgesetzt.

Heuer gab es wieder zahlreiche Ehrenamtliche, die der Bürgermeister heraushob und besonders ehrte. Zunächst ging Strobel auf den sozialen Bereich ein, wo er Gottfried Philipp und Brigitte Mohr, Waltraud Klein, Helga Rudow und Annemarie Glettenberg besonders erwähnte, die rund um das Pflegeheim St. Antonius vielerlei leisteten. Auch Stefan Bartmer-Freund und Thomas Widmann von der Asklepios-Klinik als Initiatoren des Wasserfall-Laufs wurden ausgezeichnet. Sein Dank ging hier ferner an Skizunft und Turnverein, die sich dabei einbringen.

Joachim Hirt und Bertram Kienzler engagieren sich seit vielen Jahren beim beliebten „Mitmach-Liedersingen“, das sie intensiv ausüben. Die Nußbacher Konrad Dold, Herbert Dold und Karl Rißler setzen sich rund um das Gipfelkreuz auf der Saumspitze ein und haben dieses nun mit einem neuen Blitzableiter ausgestattet.

Eine besondere Ehre wurde Patrick Hettich zuteil. Aufgrund seiner herausragenden Tätigkeiten für den Geflügelzuchtverein Nußbach, wo er seit über 20 Jahren als Vorsitzender agiert, wurde ihm die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg verliehen. Musikalisch umrahmt wurde der Empfang durch den Musikverein Gremmelsbach, der dem Ganzen einen würdigen Rahmen verlieh.