Triberg Triberger Altenheim wird erweitert

Das Sozialwerk Schwarzwald investiert drei Millionen Euro in die Erweiterung des Altenheims, dem Neubau müssen Kapelle und Bücherei weichen.

Triberg – Große Investitionen stehen für das Sozialwerk Schwarzwald an. Das gab dessen Vorsitzender, Gallus Strobel, in der Mitgliederversammlung des Heimträgervereins bekannt. Hintergrund ist, dass ab 2019 Pflegeheime in Deutschland nur noch Einzelzimmer anbieten dürfen. „Es war klar, dass wir schnell zu Lösungen kommen müssen“, so Strobel. Im vergangenen Jahr habe man in zehn Vorstandssitzungen über das Vorgehen beraten, wie der Bürgermeister weiter erklärte. Nun könne man aber die endgültige Planung für einen Erweiterungsbau vorstellen.

„Ich war froh, als wir vom Architekten das Signal bekamen, dass eine Erweiterung auf eigenem Grund und Boden möglich ist“, sagte der Vorsitzende. Dazu soll der Bereich über den Garagen, der den Bewohnern zurzeit noch als Gartenanlage dient, überbaut werden. Betroffen sei auch die Altenheimkapelle sowie die darunter untergebrachte Bücherei. Der Gebäudekomplex müsse dem Neubau weichen. Deshalb soll die Kapelle noch in diesem Jahr ins Erdgeschoss des bestehenden Gebäudes verlegt werden, hinter den Speisesaal. Und auch für die Frage nach dem Büchereistandort konnte der Verein laut Strobel schon eine passende Lösung finden: Künftig wird man die öffentliche Bücher in der Schulstraße im ehemaligen „anderen Laden“ vorfinden können.

Zudem wolle man den Bauantrag in diesem Jahr soweit bringen, dass 2018 mit dem Anbau begonnen werden könne. „Wir liegen im Kostenrahmen so, dass wir das finanziell gut stemmen können und wir auch diesen Neubau schultern“, zeigte sich Strobel zuversichtlich. Die Kosten belaufen sich auf rund drei Millionen Euro.

Architekt Volker Scheld vom Freiburger Architektenbüro Huller+Scheld stellte die Planungen für den Erweiterungsbau und für die Verlegung der Kapelle vor. „17 Doppelzimmer müssen durch Einzelzimmer ersetzt werden“, so der Architekt. Der Anbau werde an die vorhandenen Stockwerke angegliedert, sodass ein vierstöckiges Gebäude mit jeweils sechs Einzelzimmern pro Stockwerk entstehe. „Wir bauen Luxuszimmer“, ergänzte Strobel.

Scheld führte aus, dass der bestehende Bau in naher Zukunft renoviert werden müsse und in diesem Zuge um eine Dachterrasse erweitert werden könne. Eine mobile Wand werde eine Öffnung des neuen Andachtsraums zum Speiseraum ermöglichen, sodass auch bei größeren Gottesdiensten genügend Platz vorhanden sei. Die Fläche der neuen Kapelle soll sogar 18 Quadratmeter größer sein, als die der alten und auch die wertvollen Glasfenster der alten Kapelle werden in den neuen Andachtsraum versetzt.

Strobel zeigte sich in seinem Bericht über das vergangene Jahr außerordentlich zufrieden. „Wir haben momentan einen sehr guten Lauf“, schilderte er. Bei einer Qualitätsprüfung habe das Heim wieder mit der Note 1,0 abgeschnitten und auch eine unangekündigte Prüfung des medizinischen Dienstes sei gut ausgefallen. Die 18 Wohnungen in St. Elisabeth seien belegt und die Warteliste würde immer länger. „Zudem sind wir beim betreuten Wohnen faktisch schuldenfrei“, lachte Strobel. Auch Heimleiter Norman Herr zog positive Bilanz. Die Personalsituation sei gut, man benötige keine Leiharbeitskräfte mehr und erfülle die Fachkräftequote. „Es kommen auch wieder mehr Bewerbungen rein“, meinte Herr erfreut. Er dankte seinen Mitarbeitern und dem neuen Leitungsteam.

Einstimmig wurden alle acht Vorstandsmitglieder in ihren Ämtern bestätigt, neu ins Vorstandsteam gewählt wurde Gerhard Adam.