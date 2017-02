Triberg steht närrisch vollkommen Kopf

3500 Hästräger werden beim beim VSAN-Landschaftstreffen gezählt, die Gäste aus dem gesamten Südwesten feiern begeistert unterm Wasserfall

Triberg – Seit über 150 Jahren gibt es eine organisierte Fasnet in der Wasserfallstadt – Grund genug für einen großartigen Narrensprung der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) mit mehr als 30 Zünften und 20 Kapellen in Triberg.

Trotz strömendem Regen harrten tausende Besucher am Straßenrand mehr als zwei Stunden aus, bis die Zünfte aus weiten Teilen des Südwestens und aus der angrenzenden Schweiz sich im großen Umzug durch die Stadt präsentiert hatten. Zahlreiche Musikgruppen sorgten zusätzlich für Stimmung, Hexengruppen mischten vor allem die jungen Besucherinnen an der Straße mit den verschiedensten Aktionen kräftig auf. Mal wurden sie in einem Hexenwagen einfach gefangen, mal kräftig mit Stroh und Papierstreifen eingeseift oder auch in einem Käfigrad über Kopf durchgedreht.

Einige Zünfte sah man erstmals in der Region. So waren die Ehinger Kügele aus der Nähe von Ulm angereist. Hilfreich waren hier die Sprecher, in der Schulstraße Matthias Klausmann, auch als Bürgermeister der Oberstadt Pfiffer III. bekannt, auf der Tribüne am Marktplatz Stadthistoriker Klaus Nagel. Sie klärten über die Zünfte, ihre Rufe und ihre Geschichte auf. Auch die Besucher am Wegesrand kamen auf ihre Kosten. Die Zünfte geizten nicht mit Gaben – einige verteilten sogar Würstchen mit Wecken.

Unschön war eigentlich nur eines: Dass nämlich Petrus keinerlei Einsehen mit den Narren zeigte. Es regnete sich im Gegenteil immer mehr ein. „Eins isch sicher, wenn mir bi uns ä Narretreffe hawe, isch scheener Wetter“, zeigte sich denn auch eine Frau aus dem Tal überzeugt. Trotz schlechtem Wetter zeigten sich die Narren von ihrer besten Seite. Die Musiker ließen sich ebenso wenig abschrecken wie die Hästräger selbst, auch wenn hinterher das Trocknen der wertvollen Instrumente oder Häser angesagt war.

Rund zweieinhalb Stunden dauerte der Umzug, der mit leichter Verspätung begonnen hatte. Auch die Besucher, die teils weite Anfahrten hinter sich hatten, harrten im Schmuddelwetter aus bis zum Schluss. Ein schöner Nebeneffekt: Alle Zünfte der gesamten Raumschaft Triberg hatten sich aufgemacht ins Städtle, obwohl in der Nachbarschaft ein Treffen des Schwarzwälder Narrenvereinigung (SNV) stattfand, zu dem einige der Umland-Zünfte gehören.