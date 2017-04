Triberg Triberg plant einen Bachzugang am Wasserfall

Triberg plant einen Bachzugang am Wasserfall

Der Gemeinderat stimmt den Ausgaben von 52 000 Euro für das Projekt zu, denn man will den Bereich attraktiver machen für die vielen Besucher. Gut 400 000 Besucher sind es jedes Jahr.

Triberg – Die Stadtverwaltung plant, einen Bachzugang am Triberger Wasserfall zu realisieren. „Mensch und Gewässer“ – beim Land war einst die Faszination angekommen, die besondere Gewässer auf den Menschen ausüben. Daher gab es eine Zeit lang einen gleichnamigen Fördertopf, der über das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft durch Fördermittel aus der „Glücksspirale“ zur Verfügung gestellt wurde.

Im Oktober 2016 stellte die Stadtverwaltung Triberg einen Bachzugang am Wasserfall vor, der über dieses Programm hätte finanziert werden sollen. Mittlerweile allerdings gibt es das Förderprogramm in dieser Form nicht mehr. Doch offensichtlich traf die Planung bei der Verwaltung auf einen Nerv – nun denkt man darüber nach, den Zugang ohne Förderung als zusätzliche Attraktion zu bauen bei Gesamtkosten von 52 000 Euro. Im Haushalt seien sowieso schon 30 000 Euro eingeplant, hieß es in der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Die Mehrkosten könnten über die hohen Einnahmen am Wasserfall aus dem vergangenen Jahr problemlos finanziert werden, so Bürgermeister Gallus Strobel. Schließlich sei der Wasserfall die Hauptattraktion der Stadt, die jährlich rund 400 000 Besucher anziehe – mit steigender Tendenz. Daher müsse man in diese Freizeiteinrichtung zur Steigerung der Attraktivität auch immer wieder investieren, warb er. Umsetzbar sei die Maßnahme gegen Saisonende, wenn die Gutach ohnehin relativ wenig Wasser führe und die Besucherzahlen zurück gingen. Derzeit sei man dabei zu prüfen, ob auch ein wasserrechtliches Genehmigungsverfahren anhängig werde.

Anders als in der ursprünglichen Planung habe man auf die vierte Stufe verzichtet, um eventuell bei Hochwasser eine Überflutung zu vermeiden. „Wir werden aber im Winter und bei Hochwasser den Zugang auf jeden Fall sperren“, machte Strobel deutlich. Klaus Wangler (CDU) fand die Planung nach wie vor gelungen, sie stelle eine wesentliche Aufwertung des Eingangsbereichs dar. Allerdings sehe er es gar nicht so problemlos, die Mehreinnahmen zu verwenden, denn „die hätten wir auch anderweitig nötig“, so der Fraktionssprecher der Christdemokraten.

Wasserfall bringt gutes Geld

„Ich denke aber, hier sind wir auch als Unternehmer tätig – und am Wasserfall verdienen wir gutes Geld, daher kann man hier auch investieren“, betonte Strobel. Auch Klaus Nagel (FWV) empfand die Maßnahme als sinnvoll. Er hatte aber im Hinterkopf, dass man in der ersten Planung „naturnahes Material“ verwenden wollte – jetzt sehe er Beton. Zudem mahnte er, die Hochwassersituationen könnten sehr mächtig sein.

Susanne Muschal (SPD) warb dagegen für Beton – „der besteht ausschließlich aus Naturmaterial“, machte sie geltend. Die Details wegen der Genehmigungen müssten abgeklärt werden, auch gelte es zu prüfen, ob es keine anderen Möglichkeiten gebe. „Die möglichen Aufwendungen für andere Zuschussformen wären enorm“, erklärte Strobel – und an Klaus Nagel gewandt, man werde prüfen, ob „China-Granit“ preislich im Rahmen liege. Unter diesen Voraussetzungen stimmte der Gemeinderat dem Antrag der Verwaltung ohne Gegenstimme zu.