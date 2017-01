Triberg Traditionskostüm besteht aus 1500 bunten Stoffresten

Das Spättlehansele, eine der Traditionsmasken der Triberger Fasnet, symbolisiert den sündenbefleckten Menschen

Triberg – Das Spättlehansele ist eine der Traditionsmasken der Triberger Fasnet. Bereits im Jahr 1929, bei der Gründung der Narrenzunft Triberg, wurde ein Schwarz-Weiß-Film, in dem diese Figur in Erscheinung tritt, gedreht. Das Hansele steht für den sündenbefleckten Menschen, so die Narrenzunft in der Beschreibung der Triberger Masken auf ihrer Internetseite.