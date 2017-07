Triberg-Gremmelsbach Trachtenkapelle lädt zum Waldfest

Zum Waldfest auf der Staude lädt an diesem Wochenende der Musikverein Trachtenkapelle Gremmelsbach ein. Um 15 Uhr am Samstag beginnt das urige Fest. Musikalisch unterhält ab 19 Uhr die Stadtmusik Furtwangen, bevor Lauter Blech aufspielt. Zum Frühschoppen und Mittagessen am Sonntag spielt ab 11.30 Uhr der Musikverein Prechtal, ab 14 Uhr der Musikverein Sulzbach. Den Abschluss ab 17.30 Uhr macht der Musikverein Niederwasser, eine Verlosung erfolgt gegen 19 Uhr. Für Kinder-Unterhaltung am Sonntag ist gesorgt. Bild: Musikverein