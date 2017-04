Triberg-Nußbach Trachtenkapelle feiert Maifest mit Walpurgisnacht

Mehrere Blaskapellen unterhalten die Besucher in Nußbach am Wochenende, derzeit bauen Mitglieder das Zelt beim Sportplatz auf und sorgen für den Innenausbau.

Triberg-Nußbach – In wenigen Tagen findet in Nußbach das traditionelle Maifest mit Walpurgisnacht der Trachtenkapelle Nußbach statt. Die Musiker stehen bereits in den Startlöchern und kümmern sich um den Zeltaufbau und den Innenausbau. „Für die Walpurgisnacht bauen wir mitten im Zelt eine Bar auf. So kommen unsere Gäste von allen Seiten an die begehrten Getränke“, so der stellvertretende Vorsitzende, Damian Fehrenbach.

„In der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai bauen wir dann nach der Walpurgisnacht die Bar ab und stellen die Sitzgarnituren auf, sodass sich auch unsere Gäste am Maifest wohlfühlen und zum Mittagessen kommen können.“ Doch es kommen nicht nur Einheimische, um bei zünftiger Blasmusik Brutzelfleisch, Pommes und Salatteller zu genießen. Wie die Vorsitzende, Annette Haberstroh, bestätigt, kommen auch viele Gäste aus der Region. „Traditionell kommen zu uns viele Wanderer, die eine Tour am 1. Mai machen und sich auf ein erfrischendes Getränk freuen. Damit können wir natürlich dienen. Und es wird auch wieder eine gut gefüllte Kuchentheke und Waffeln unserer Jugendmusiker geben.“

Ab 12 Uhr spielt der Musikverein Unterkirnach. Um 15 Uhr übernimmt die Musikkapelle Gütenbach und ab 18 Uhr spielen die Schönwälder Dorfmusikanten zum gemütlichen Ausklang des Festes auf.

Doch nicht nur am 1. Mai ist auf dem Fest beim Nußbacher Sportplatz einiges geboten. Bereits am Abend zuvor heizt ab 21 Uhr Blasis DJ-Team den Besuchern der Walpurgisnacht ein. Bei heißen Beats und bekannten Ohrwürmern wird bis tief in die Nacht gefeiert. Die Walpurgisnacht startet am 30. April um 21 Uhr. Der Eintritt kostet fünf Euro, kein Einlass unter 16 Jahren. Es herrscht Ausweiskontrolle.