Nußbach Trachtenkapelle Nußbach hat Vertrauen in den amtierenden Vorstand

2018 jährt sich die Gründung der Musikvereins- und Trachtenkapelle zum 125. Mal. Die Vorbereitungen laufen bereits.

Bei der Hauptversammlung des Musikvereins-Trachtenkapelle Nußbach richteten sich die Blicke der Vorsitzenden Annette Haberstroh nochmals auf das vergangene Jahr – und sie konnte eine erfreuliche Bilanz ziehen. 62 Antritte wurden registriert, davon waren 43 Proben und 19 öffentliche Auftritte. Neue Herausforderungen warten bereits– im kommenden Jahr steht das 125. Jubiläum an.

Die Vorbereitungen nehmen schon seit einiger Zeit ihren Gang, diverse Ausschüsse arbeiten daran. Wichtig für den Verein ist die Jugendkapelle, die Simon Wiesenbach leitet. Dies betonte Annette Haberstroh besonders, fünf Jugendliche konnten in die Hauptkapelle übernommen werden. Ausreichend habe man sich mit dem Jugendschutzgesetz auseinandergesetzt und sich gut informiert, so dass die Jugendausbildung gut funktioniere, fügte die Vorsitzende noch hinzu.

22 Nachwuchsmusiker sind in der Jugendkapelle, zwölf sind derzeit in Ausbildung, zusammen mit den 49 Aktiven, den Ehren- und passiven Mitgliedern ergebe dies insgesamt 222 Mitglieder. Die Chronistinnen Kristina Kern und Melanie Lauble erinnerten an alle Zusammenkünfte vom vergangenen Jahr, wie das Frühlingsfest, der Blasmusiktag in Triberg, Auftritte bei Vereinsfesten im Dorf und in der Raumschaft, Ausflug mit Auftritt in Pians/(Tirol), das Jahreskonzert und vieles mehr.

Für die Jugendkapelle berichtete Jugendleiterin Jessica Hery. Dass dies eine rührige Gruppe ist, war sofort herauszuhören. Und dass ihre Konzerte, auch außerhalb der Raumschaft mit Erfolg gekrönt waren. Es stimmte auch die Kasse, deren Stand Kassiererin Monika Haberstroh bekannt gab. Eine kleine Summe blieb übrig, leider steht diese in keinem Verhältnis zur geleisteten Arbeit.

Gute und übersichtliche Führung bestätigten Bernhard Dold und Gerhard Hery. Für Dirigent Wolfgang Borho ist es wichtig, dass künftig mit noch mehr Eifer geprobt werde. Er habe einige neue Stücke fürs Sommerprogramm aufgelegt. Im Herbst stehe der Besuch in Frejus an, hier wolle er mit typischen Schwarzwaldmelodien aufwarten. Wichtig sei ihm auch, so betonte Borho, das Engagement der Jugendkapelle.

Der stellvertretende Ortsvorsteher Lothar Hoch dankte der Trachtenkapelle. Er habe den Eindruck einer sehr positiven Stimmung, es stehe eine schlagkräftige Gruppe hinter der Vorsitzenden und dem Dirigenten. Geschlossen stimmte die Versammlung seinem Antrag auf Entlastung zu.

Mit viel Beifall wurde die Wiederwahl von Annette Haberstroh als Vorsitzende von den Anwesenden kommentiert – hatte sie doch wiederholt das volle Vertrauen ihrer Mannschaft. Ebenfalls einstimmig in ihren Ämtern bestätigt wurden die stellvertretende Kassiererin Patricia Fischer, die Chronistinnen Melanie Lauble und Kristina Kern sowie auch die Jugendleiterinnen Martina Hilser und Jessica Hery. Auch die fünf Beisitzer bleiben im Amt: Volker Hilser, Johannes Fehrenbach, Bernhard Schwer, Georg Kammerer und Ewald Fehrenbach.

Ehrungen passiver Mitglieder war ebenfalls ein Tagesordnungspunkt des Abends: Die bronzene Vereinsehrennadel in klein gibt es für 20jährige Mitgliedschaft. Diese erhielten Roland Dieterle, Heike Oswald, Hermann Schlenker und Edgar Zeifang. Die silberne Vereinsehren­nadel in klein bei einer Zugehörigkeit von 30 Jahren werden Roland Scheuer, Helmut Grieshaber und Maria Eisenmann überreicht.

Eine große goldene Vereinsehrennadel mit Kranz erhalten Mitglieder bei 40jähriger passiver Unterstützung, es sind dies Erhard Haberstroh, Hermann Nock und Ewald Kammerer. Die besten Probenbesucher sind Georg Kammerer, Damian Fehrenbach, Annette Haberstroh, Carola Fehrenbach und Kristina Kern.