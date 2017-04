Triberg Touristen auf verbotenem Weg zum Wasserfall

Schild am Bergsee-Zugang verunsichert Besucher, Fehler bei Umrüstung auf Sommersaison.

Triberg – Passieren oder nicht passieren – diese Frage stellen sich jüngst Touristen, die vom Bergsee kommend, die Wasserfälle besuchen wollen. Kurz vor dem Ziel – die Wasserfälle sind von dort aus lediglich zehn Minuten Fußmarsch entfernt – hindert ein Verbotsschild die Besucher am Weiterkommen.

Eine Familie aus Hessen etwa steht dieser Tage sichtlich verwirrt am Wegesrand. Die Augenbrauen fragend zusammengezogen, lassen Mann und Frau den Blick vom Schild zum Weg und wieder zurück schweifen. „Dürfen wir jetzt oder nicht?“, fragt sie verunsichert. Der Weg sei aus Sicherheitsgründen gesperrt, hieß es auf dem Schild. Wer die Wasserfälle sehen möchte, den bitte man, den Zugang in der Stadtmitte oder der Asklepios Klinik zu nutzen. Ob das Schild am Bergsee-Zugang tatsächlich seine Berechtigung hat? Der Weg sieht tadellos aus, der Bauzaun liegt achtlos am Rande des Weges und mehrere Menschen kommen scheinbar ohne schlechtes Gewissen, so eben ein Verbotsschild ignoriert zu haben, aus der entgegenkommenden Richtung. Grund genug für die Touristenfamilie, die Warnung in den Wind zu schlagen.

Was aber hat es mit dem Verbotsschild auf sich? Auf Nachfrage bei der Stadt erklärt man, dass die Warnung durchaus seine Berechtigung hat. Nikolaus Arnold, Sachgebietsleiter Stadtmarketing und Tourismus, erklärt hierzu: „Es ist ein schwieriges Thema, weil die Leute nicht auf Anhieb verstehen, warum die Wege gesperrt sind.“

Das Verbotsschild werde in der Wintersaison aufgestellt. Schneefall und Glätte machen den Weg unbegehbar, Räum- und Streufahrzeuge können an dieser Stelle nicht eingesetzt werden. Deshalb wird der Weg schon allein aus haftungsrechtlichen Gründen gesperrt, lediglich die Zugänge am Haupteingang und der Asklepios-Klinik bleiben geöffnet. Kommen die wärmeren Temperaturen, verschwinden die Warnhinweise – zumindest teilweise. Der Bauzaun bleibt bewusst liegen. So wappne man sich für mögliche Schneefälle in der Sommersaison. Diese habe es schließlich schon im Juni gegeben. Die Absperrung kann dann schnell vom Rande des Weges wieder in die Mitte gezogen werden.

Im Falle des Schildes verhält sich das allerdings anders. Eine Begehung zeigt: Auf der anderen Seite fehlt der Warnhinweis – was die entgegenkommenden Touristen erklärt. „Dieses Schild ist wahrscheinlich vergessen worden“, räumt Arnold ein. Vor zwei Wochen habe man die Sommersaison gestartet, Schilder und Absperrungen wurden vom Bauhof entfernt beziehungsweise zur Seite geräumt. Das besagte Schild wurde dabei offenbar übersehen. Beschwerden habe es zwar noch keine gegeben, so Arnold weiter, der Hinweis werde dennoch so schnell wie möglich entfernt. Dann kann der Bergsee-Zugang von den Besuchern wieder ohne schlechtes Gewissen genutzt werden.