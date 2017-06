Der gute Geist in der Triberger Stadtkirche erledigt viel Arbeit im Hintergrund. Es sei fast schon eine Berufung, sein Herz schlage für diese Kirche, sagt er.

Seit 25 Jahren ist Thomas Mayer Mesner in der Triberger Stadtkirche. Sein Herz, so sagt er heute, schlägt für diese Kirche. Dabei fiel seine erste Begegnung alles andere als positiv aus.

Sonntagmorgen, 9 Uhr: Wenn Thomas Mayer die Portale der Stadtkirche öffnet, betritt er sein zweites Zuhause. Etliche Schlüssel baumeln an seinem schweren Schlüsselbund, denn neben der Kirche ist Mayer auch noch als Hausmeister für den Pfarrsaal zuständig. Seine Tätigkeiten reichen von handwerklichen Dingen bis hin zur Vorbereitung der Liturgie, spannen sich also zwischen Kehrbesen und wertvollen Messkelchen. Am vergangenen Sonntag konnte er auf 25 Jahre Mesnerdienst zurückblicken.

Für Mayer ist der Mesnerdienst mehr als eine Zusatzbeschäftigung zu seinem Beruf als Holzbearbeitungsmechaniker bei einem örtlichen Sägewerk, schwärmte er im Gespräch mit dieser Zeitung. Dabei fiel seine erste Begegnung mit dem großen Gotteshaus eher negativ aus. „Wir sind vor 28 Jahren von Gremmelsbach, der Heimatgemeinde meiner Frau, nach Triberg gezogen“, schildert jetzt der vierfache Familienvater.

In Gremmelsbach war der gebürtige St. Georgener bereits in der Pfarrgemeinde aktiv und saß im Pfarrgemeinderat. „Beim ersten Betreten der Stadtkirche war meine Reaktion: Ach Gott, was für eine kalte und kahle Kirche“, erzählt der Mesner. In der gemütlichen Gremmelsbacher Dorfkirche habe er sich wohlgefühlt, der moderne 1960er Jahre-Bau war ihm zunächst fremd.

„Leo Bode war damals noch Mesner, war aber schon alt und suchte einen Nachfolger“, schildert er weiter. Tribergs damaliger Stadtpfarrer, Siegfried Meier, sei auf den gläubigen Katholiken zugekommen. „Er meinte, das sei was für mich“, lacht Mayer. Bei seinem ersten Einsatz als Mesner am Fronleichnamsfest 1992 wurde Mayer nach eigenen Angaben ins kalte Wasser geworfen. „Es war nicht geplant, dass ich da schon den Mesnerdienst übernehme, aber Leo Bode ist kurzfristig krank geworden.“

Zwar hätte ihn sein Vorgänger schon zuvor zum Teil mit den neuen Aufgaben vertraut gemacht, doch es sei viel Spontanität erforderlich gewesen. „An Fronleichnam war der Gottesdienst früher noch im Burggarten und daher für mich vieles anders, als ich es gelernt hatte“, erzählt er. Mayer musste zunächst auch mehrere Seminare im Kloster Lichtenthal besuchen, um offiziell den Dienst ausüben zu dürfen. „Es ist nicht alles Ehrenamt, aber es steckt schon viel Idealismus drin“, verrät der bei der Pfarrgemeinde als geringfügig Beschäftigter angestellte Mesner. Ohne den Rückhalt seiner Frau Franziska und seiner vier inzwischen erwachsenen Kindern hätte Mayer den Dienst nicht ausführen können. „Manche meiner Aufgaben kann man alleine gar nicht schaffen“, meint Thomas Mayer. Das Aufstellen und Schmücken der Christbäume gehört dazu. Doch die meiste Arbeit ist wohl nicht sichtbar und läuft im Hintergrund.

Seine Frau Franziska unterstützt ihn beim Reinigen der Kirche, aber auch für die Instandhaltung der teils wertvollen liturgischen Geräte und Gewänder ist der Mesner zuständig. Zusätzlich engagiert er sich in Ministranten- und Jugendarbeit, war jahrelang Pfarrgemeinderatsvorsitzender und Vorsitzender des Mesnerverbandes im Dekanat Schwarzwald-Baar. Zu den Höhepunkten in seiner 25-jährigen Amtszeit zählen nach eigenem Bekunden die Renovationen an der Kirche aber auch das 50-jährige Bestehen der Stadtkirche St. Clemens im Sommer 2008. „Oft sind es aber vor allem kleine Begegnungen und Gegebenheiten, die hängen bleiben“, resümiert Mayer.

Geehrte wurde er am Ende des Pfingstgottesdienstes nun von Pfarrer Andreas Treuer. „Man merkt einem Gebäude an, von welchem Geist es geprägt ist“, sagte Treuer passend zum Pfingstfest. „Dieser gute Geist der Stadtkirche ist unser Mesner“, lobte der Geistliche und hob hervor, wie oft sich Mayer auch ehrenamtlich in die Pfarrgemeinde eingebracht habe. „An ihm bewahrheitet sich mein Lieblingssatz: Was ein Mensch doch nicht alles aushält“, scherzte Treuer.