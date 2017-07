Triberg Team soll Seelsorgeeinheit fördern

Die Levi-Gruppe bereitet in Triberg die Visitation durch Dekan Josef Fischer am 10. und 11. November vor.

Raumschaft Triberg – Ein großes Ereignis wartet auf die katholische Gesamtkirchengemeinde „Maria in der Tanne“. Im November findet die schon vor längerer Zeit angekündigte Visitation durch den Dekan aus Villingen statt. Das Kirchenrecht sieht vor, dass alle Seelsorgeeinheiten (SE) im Abstand von fünf Jahren unter die Lupe genommen werden. Darum trafen sich dieses Mal nicht nur die Pfarrgemeinderäte (PGR) im Wallfahrtshaus zur Sitzung, sondern mehrere Gäste strömten ebenfalls herbei.

„Das ist unser Levi-Team, das die Visitation vorbereiten wird“, erläuterte der Vorsitzende, Gerald Sandner, bei der Begrüßung. Dann stellten sich alle den Kirchenräten vor. Vom Seelsorge-Team gehören auch Pfarrer Andreas Treuer und Diakon Klaus-Dieter Sembach zum neuen Levi-Team und vom Pfarrgemeinderat Anja Finkbeiner. Sie hielt einen langen Vortrag, der mit Bildern und Schlagworten garniert war. So erfuhren ihre Kollegen, welche Aufgaben die Levi-Gruppe im Hinblick auf die Visitation hat. „Der Name erinnert an den Zöllner Levi, von dem Lukas im Neuen Testament erzählt“, wusste Anja Finkbeiner. Er lässt alles stehen und liegen, als Jesus ihn ruft und wagt neue Wege in der Nachfolge des Herrn. Der Name steht aber nicht nur für die biblische Gestalt, sondern jeder Buchstabe hat eine Bedeutung. „Lernen – Entwickeln – Vereinbaren – Inspirieren soll dadurch ermöglicht werden“, informierte Finkbeiner.

Für den geistlichen Impuls der Pfarrgemeinderatssitzung war Thomas Mertens aus Nußbach zuständig. Er hatte einen Text ausgesucht, der sich um die kommenden Ferien rankte. „Gott hat den Urlaub erfunden, denn in der Bibel steht, dass er sich am siebten Tag von der Schöpfungsverantwortung ausruhte“, las Mertens vor. Spannend wurde der Text, als die Frage gestellt wurde, ob Gott ebenfalls eine Urlaubsreise antreten möchte und die Menschen damit im Stich lassen könnte.

Das Levi-Programm, das von der Erzdiözese 2012 verbindlich eingeführt wurde, soll von engagierten Christen umgesetzt werden, die nicht nur die Visitation vorbereiten, sondern auch eine Bewertung der Seelsorgeeinheit vornehmen und deren Weiterentwicklung fördern sollen. Für das Triberger Team wurden bereits Einführungsabende in die Thematik von der Dekanatsreferentin Dorothea Hofmann angeboten. Zusätzlich gab es für das Levi-Team vier Sitzungen. Die Visitation durch Dekan Josef Fischer am 10. und 11. November wird Dorothea Hofmann begleiten und unterstützen. Anja Finkbeiner stellte auch die einzelnen Elemente der Visitation vor und beantwortete Fragen ihrer Ratskollegen.

Christine Renner, die Verwaltungsbeauftragte der Seelsorgeeinheit, informierte den Pfarrgemeinderat über die finanziellen Ergebnisse von 2016. „Die Kirchengemeinde hat einen Jahresüberschuss erwirtschaftet“, freute sie sich. Aber das lag hauptsächlich daran, dass geplante Investitionen nicht erledigt wurden. Doch die Hangsicherung an der Wallfahrtskirche wurde jetzt abgeschlossen. „Das Gesamtvolumen beträgt rund 210 000 Euro und liegt somit deutlich unter der ursprünglichen Kostenschätzung“, rechnete Christine Renner vor.

Levi-Team

Das Levi-Team besteht aus elf Mitgliedern der Seelsorgeeinheit Maria in der Tanne. Pfarrer Treuer und Diakon Sembach gehören ebenso dazu wie die beiden Pfarrsekretärinnen Susi Wehrle und Renate Hummel Braun. Als Moderatorin fungiert Anja Finkbeiner. Weitere Mitglieder sind Susanne Neuenhofer-Reetz aus Schönwald, Matthias Schulten, Verena Schwer, Alexander Schuler und Petra Baum aus Schonach sowie Raimund Rösler aus Nußbach. (kim)