Triberger Weihnachtszauber lockt an Feiertagen die Gäste an, auch ohne Schnee sind Kinder und Erwachsene vom vielseitigen Programm begeistert. Der SÜDKURIER begleitet die Veranstaltung als Medienpartner.

Mehrere tausend Besucher kamen an den beiden Weihnachtsfeiertagen nach Triberg, um sich von der größten Freiluftveranstaltung zwischen den Jahren im südbadischen Raum verweihnachtszaubern zu lassen. Der fehlende Schnee wurde durch die Kulisse im Kurhaus und auf der Naturbühne wettgemacht. Den Rest besorgten die Künstler, die den Schnee zumindest musikalisch rieseln ließen. Und auch der Anblick von einer Million Lichtern genügte, um die Besucher in wunderbare Winterweihnachtsstimmung zu versetzen.

Die Künstler auf der Naturbühne und im Kurhaus taten ihr Übriges, um den Besuchern weihnachtliche Stimmung zu vermitteln. Dass auch die Künstler, die bereits mehrfach auf dem Weihnachtszauber zu erleben waren, wegen der milden Temperaturen irritiert waren, verrieten die Mitglieder von The Golden Voices of Gospel. Der amerikanische Chor tourt derzeit durch Europa und machte neben großen Städten, wie Wien, Hamburg und Berlin, Station in Triberg. „Wir vermissen den Schnee“, rief Referend Dwight Robson dem Publikum mit einem Augenzwinkern zu.

Das Programm bot an den beiden Tagen jede Menge Abwechslung. Stimmgewaltig präsentierten sich die Van O. Ladies. Die drei Schwestern nahmen die Zuhörer mit auf einen heißen Ritt durch die Rock und Pop-Geschichte, dazwischen gab es immer wieder besinnliche Weihnachtsmomente.

Auf die Musik von Simon & Garfunkel konzentrierte sich die Formation Graceland. Die beiden Gitarristen Thomas Wacker und Thorsten Gary bringen die Musik des erfolgreichen Folk-Rock-Duos mit klassischen Streichern in neuem Sound auf die Bühne. Der Funke zum Publikum sprang schon über, als Graceland mit „Mrs. Robinson“ den wohl bekanntesten Hit zu Beginn anstimmten.

Eine ganz andere musikalische Stilrichtung präsentierten „Friends“. Die drei Herren servierten einen Klangcocktail mit italienischer Lebensfreude und Leidenschaft zur Musik als Zutaten. Wer es lieber rustikaler mochte, war beim Duo „Vier Hände – 50 Glocken“ und beim Schwarzwald Quintett gut aufgehoben.

In der Kinderwelt neben dem Kurhaus sorgte der Circus Hally Gally für leuchtende Kinderaugen, als Minischweinedame Rosalie ihre Kunststücke zeigte. Aufmerksam lauschten die Kinder den Geschichten der Märchenerzählerin. Und schließlich zeigte Bike-Künstler Daniel Rall, was man mit einem Fahrrad so alles für Kunststücke machen kann.

Weihnachtszauber heute

Die Höhepunkte ab 15 Uhr sind im Kurhaus und auf der Naturbühne: Friends, Sandy Rose, Maricel, Voice & Boys. Wombats unplugged. Kinderwelt: Puppentheater, Märchenerzählerin, Bike-Show Daniel Rall. Feuershow am Wasserfall ab 17.30 Uhr, etwa 21 Uhr Feuerwerk. (spr)