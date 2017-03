Triberg Tafelläden erhalten Ware

Mitglieder der Rotary-Jugendclubs animieren Kunden zum Helfen

Raumschaft Triberg/Furtwangen – In den Edeka-Märkten in Schonach und Königsfeld sowie im Rewe-Markt in Furtwangen wurden die Kunden vor kurzem von jungen Leuten begrüßt. Es handelte sich hierbei um Mitglieder der Rotary-Jugendclubs Rotaract Schwarzwald-Baar (18 bis 30 Jahre) und Interact Furtwangen (zwölf bis 18 Jahre). Sie baten die Kunden, einen Artikel mehr einzukaufen und diesen danach in vorbereitete Körbe zu legen. Der Inhalt fand nach Abschluss der Aktion seinen Weg zu den Tafelläden in Triberg und St. Georgen.

42 Bananenkisten, vollgepackt mit haltbaren Lebensmitteln und Kosmetikartikeln, kamen dabei zusammen. Aktueller Anlass war die Welt-Rotaract-Woche. Sammlungen wie diese fanden daher in ganz Europa statt. Warum machen die jungen Menschen so etwas? Die rotarische Jugend handelt nach dem Motto „Lernen – Helfen – Feiern“.

Durch Besichtigungen von Firmen und Ausstellungen, Theater- und Kinobesuche und interessante Vorträge erweitern sie ihren Horizont. Sie engagieren sich gerne, um Menschen zu helfen, denen es nicht so gut geht wie den meisten von uns. Natürlich suchen sie auch nach jungen Menschen, denen diese Art der Gemeinschaft ebenfalls Spaß machen würde. Wer aus diesem Kreis Interesse am kreativen Miteinander haben sollte, kann sich melden. Informationen gibt es dazu unter E-Mail:robert.laschke@t-online.de oder gehringer.j@gmx.de.