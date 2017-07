Triberg Süßer Honig direkt aus der Schleuder

Zum Tag der deutschen Imkerei führen Mitglieder des Bezirks-Imkervereins ihr Hobby vor

Triberg – Einen „Tag der offenen Tür“ zum Tag der Deutschen Imkerei boten die Mitglieder des Bezirksimkervereins Triberg an ihrem Lehrbienenstand im Lindengrund am Sonntag an. Am Vormittag hatte es lange so ausgesehen, als könnte der „Tag der offenen Tür“ im Lindengrund hoch droben an der Retsche gar nicht stattfinden.

Doch am Ende war es zwar kühl, jedoch zumindest die meiste Zeit trocken. Dennoch ließen die Besucher lange auf sich warten und kamen sehr dosiert, dabei hatten die Imker und ihr Vorsitzender, Helmut Finkbeiner, für jeden Besucher etwas Passendes im Angebot – vor allem ein Miniglas mit dem Leckersten, was ihre in „Massentierhaltung“ lebenden Tierchen zu bieten haben, dem goldfarbenen Honig.

Wer aber kam, der konnte erleben, wie der Honig direkt aus den Rähmchen geschleudert wurde – und konnte auch direkt aus der Zentrifuge den leckeren Honig schlecken. Wer sich für die Bienenzucht und das Leben der Bienen im Alltag interessierte, bekam ausführliche Aufklärung von Helmut Finkbeiner und seinen Helfern. Besonders aufmerksame Zuhörer waren dabei Eltern mit Kindern.

Der Vorsitzende erklärte, dass der Honig aus Blüten sowie von Läusen auf Fichten oder Tannen stammt – das ist der berühmte Honigtau. In diesem Frühjahr sei die Ernte beim Fichtenhonig recht ordentlich ausgefallen, leider sei wegen der herrschenden Kälte und Feuchtigkeit derzeit nicht viel mehr drin.

Achtung bekamen die Zuhörer vor der Leistung der kleinen Hautflügler, die den Nektar aus den Pflanzen und den Honigtau in den Stock tragen und ihm dann durch heftiges Flügelschlagen die Feuchtigkeit entziehen, damit er haltbar wird. „80 bis 90 Prozent Feuchtigkeit enthält der Honig, die Bienen trocknen ihn herunter bis höchstens 20 Prozent, bevor sie ihn verdeckeln“, betonte Finkbeiner. Das Ergebnis führte er den Besuchern vor: reifen, gedeckelten Honig in den Rähmchen.

Mit einem speziellen Gerät, der Entdeckelungsgabel, entfernen die Imker die Wachsschicht von den Zellen, anschließend kommen die Waben in die Honigschleuder. Durch die Zentrifugalkraft wird der Honig an die Innenwand geschleudert, er fließt auf den Boden und aus einer Öffnung mit Sieb in einen Eimer.

Höhepunkt der Führung war natürlich, als die Jungen und Mädchen den leckeren Honig direkt aus der Schleuder auch probieren durften. Staunen herrschte bei den Erwachsenen, dass die Imker die Waben ohne große Schutzeinrichtung aus dem Bienenstock nahmen, ohne gestochen zu werden – die Rasse Carnica gilt als ausgesprochen friedfertig.