Triberg-Gremmelsbach Straßensanierung in Triberg-Gremmelsbach: Risse im Weg sind nicht zu übersehen

Erschreckende Bilanz in Gremmelsbach, 75 000 Euro sind für die Straßensanierung vorgesehen.

Die Straßensanierung war jedes Jahr ein Thema im Ortschaftsrat Gremmelsbach, sie ist es in diesem Jahr und wird den Ortschaftsräten auch in Zukunft erhalten bleiben. Für 2017 ist die Straßenunterhaltung Investitionsschwerpunkt. Als erbärmlichen, besorgniserregenden Zustand kennzeichnete in seiner Einleitung Ortsvorsteher Reinhard Storz die Situation in der ersten Sitzung im neuen Jahr. Unter dem starken Frost hat die Verschleißdecke schwer gelitten. Viele alte Risse sind wieder aufgebrochen.

Der Ortsvorsteher setzte die Sanierung so früh im Jahr auf die Tagesordnung, damit die Haushaltmittel so effektiv wie möglich eingesetzt werden können. In dieser Sitzung sollte dennoch keine endgültige Entscheidung getroffen werden. Es sollte nur die Richtung vorgegeben werden, über die die Räte diskutieren könnten. Drei Blöcke gab er vor. Der Abschnitt vom Gefellrank bis zum Ausgang des Waldes vom Untergefell (500 Meter), damit wäre für die nächsten 15 Jahre nach den Restaurierungsarbeiten im letzten Jahr die Gefellstraße gesichert. Der Gefellrank bis zum Hasenbauernhof, die stark frequentierte Strecke, verdient ebenfalls eine Sanierung (300 Meter). Je nach noch vorhandenen finanziellen Mitteln käme noch die Strecke von der S-Kurve zum Kreuzlochhof (500 Meter) in Betracht, ebenso die Strecken Gumm/Unterer Schafberg und Kreuzloch Abzweigung Hofbauer.

Um sich fachkundig entscheiden zu können, haben die Mitglieder des Ortschaftsrats die Möglichkeit, das Straßennetz in Augenschein zu nehmen. Für diese Maßnahmen sind im Haushalt der Stadt Triberg 75 000 Euro eingestellt. Keine Rolle spielte in dieser Sitzung die Engstelle beim Anwesen Kuner. Diese größere Maßnahme mit dem Einschnitt in den Berg wird in den nächsten Jahren die Ortsverwaltung und Ortschaftsrat beschäftigen müssen.