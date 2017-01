Triberg Straßen beim Narrentreffen teilweise gesperrt

Wegen Umzügen ist am Samstag und Sonntag mit Behinderungen beim Straßenverkehr zu rechnen

Triberg – Das große Narrentreffen am 4. und 5. Februar in Triberg, zu dem bis zu 3500 Hästräger erwartet werden, wirft überall im Städtle seine Schatten voraus. Im Zuge der närrischen Großveranstaltung am Wochenende gibt es wegen der Umzüge einige Straßensperrungen. Am Samstag, 4. Februar, wird von 16.30 bis 17. 30 Uhr die Friedrichstraße beim Narrenbrunnen gesperrt sein. Eine weitere Sperrung ist an diesem Tag beim Teufelsumzug zwischen 19 Uhr und 20 Uhr in Schulstraße, Hauptstraße und in der Ludwigstraße.

Start am Waldsportbad

Der große Narrensprung am Sonntag, 5. Februar, beginnt um 13 Uhr. Daher sind während der Aufstellung die Hermann-Schwer-Straße sowie der Sägedobel gesperrt und darüber hinaus während des Umzugs die Rohrbacher Straße, Luisenstraße, Schulstraße, Hauptstraße sowie die Ludwigstraße. Die Sperrungen in der Kernstadt beim Marktplatz, in der Hauptstraße und rund ums Kurhaus werden laut Stadtverwaltung bis etwa 18 Uhr aufrecht erhalten. Die Bürger werden um Berücksichtigung und Verständnis gebeten.