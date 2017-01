Triberg Sternsinger sammeln 17770 Euro für Bedürftige

Die Sternsinger der Kirchengemeinde „Maria in der Tanne“ sammeln Geld und bringen Segen in die Häuser der Region.

Bei der Sternsinger-Aktion 2017 sammelten die als Sternsinger gekleideten Kinder und Jugendlichen in der Raumschaft Triberg wieder Geld für Bedürftige. Das Motto lautete diesmal „Segen bringen und Segen sein – gemeinsam für Gottes Schöpfung in Kenia und weltweit“.

Dank an alle Beteiligten

Das Spendenergebnis beträgt in Triberg 4458 Euro, in Nußbach 1228 Euro, in Gremmelsbach 1927 Euro, in Schonach 7445 Euro und in Schönwald 2715 Euro. Zusammen macht das mehr als 17 770 Euro. Ein großes Dankeschön seitens der Kirchengemeinde „Maria in der Tanne“ geht an alle Beteiligten, die der Aktion eine „hochherzige Spende“ zukommen ließen.

Hilfe für Kenia und weltweit

Der Dank geht ebenso an alle Kinder und Jugendlichen, die, gekleidet als Könige, Segen zusprachen und Spenden sammelten, an die Fahrerinnen und Fahrer, die die Sternsinger begleiteten, diejenigen, die für das leibliche Wohl der Sternsinger sorgten und an alle, die dazu beitrugen, die Aktion vorzubereiten.

Für den teils schon jahrelangen Einsatz so vieler für diese Aktion sei deshalb ausdrücklich gedankt, betonen die Verantwortlichen der Pfarrgemeinde im jüngsten Pfarrbrief.