Triberg Stadt kündigt Fest-Marathon 2018 an

Stabhalterei eröffnet den Jubiläumsreigen in Triberg, unter anderem wird die Städtepartnerschaft Triberg-Fréjus 55 Jahre alt und es gibt wieder ein Stadtfest.

Triberg (bk) Das neue Jahr ist zwar noch recht jung, doch das kommende Jahr wirft bereits jetzt seine Schatten voraus. Der Grund: Viele große Veranstaltungen und Jubiläen stehen 2018 in der Wasserfallstadt an. Die Stadtverwaltung möchte jetzt schon die Bürger der Raumschaft auf die größten Veranstaltungen in Triberg und ihren Ortsteilen hinweisen und bittet die Bevölkerung um rege Teilnahme bei den verschiedenen Festlichkeiten.

Den Auftakt macht die Narrengesellschaft Stabhalterei Freiamt. Sie eröffnet den Fest-Marathon mit der Feier ihres Vereinsjubiläums am Fasnetsamstag, 10. Februar. Mit einem Galaabend im Kurhaus wird das 150-jährige Bestehen des heimischen Fasnetvereins gefeiert. Danach gehen die Festivitäten im Triberger Ortsteil Nußbach weiter. Vom 29. April bis zum 1. Mai feiern die Aktiven des Musikvereins-Trachtenkapelle ihr 125-jähriges Vereinsbestehen.

Ein weiteres Jubiläum wird im Frühsommer gemeinsam gefeiert. Vom 8. bis zum 10. Juni gilt es den 55. Geburtstag der deutsch-französischen Städtepartnerschaft Triberg-Fréjus gebührend zu begehen. Diese Feierlichkeiten finden zeitgleich mit dem Triberger Schinkenfest statt. Denn vom 9. bis zum 10. Juni wird dieses kulinarische Fest organisiert. Der große Schwarzwälder Trachtenumzug steht wieder am Sonntag, 10. Juni, auf dem vielseitigen Programm. Veranstalter ist der Wirteverein der Raumschaft mit dem Forum Einzelhandel und Gewerbe, dem Trachtenverein sowie der Stadt Triberg. Unter der Rubrik „Trachten, Flohmarkt und Genuss“ wird rund um das Kurhaus und der Innenstadt für Jedermann etwas geboten.

Als nächster Höhepunkt im Veranstaltungsreigen 2018 ist am 7. und 8. Juli das große Stadtfest eingeplant, das in Triberg stets im dreijährigen Rhythmus unter Beteiligung vieler Vereine veranstaltet wird. Doch damit nicht genug: Im September kommen kleine und große Eisenbahnfreunde wieder voll auf ihre Kosten. Sie können sich bei den beiden Schwarzwaldbahn-Tagen am Triberger Bahnhof auf ganz besondere Veranstaltungen freuen. Abgerundet wird das veranstaltungsreiche Jahr 2018 traditionell mit dem einzigartigen Triberger Weihnachtszauber vom 25. bis zum 30. Dezember am Wasserfall.