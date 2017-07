Triberg Sport und Spaß rund um die Uhr

Stadt lädt zum 24-Stunden-Schwimmen im Waldsportbad ein.

Triberg (bk) Gute Nachricht für alle Schwimmbegeisterten: Das beliebte 24-Stunden-Schwimmen im Triberger Waldsportbad findet wieder statt. Der Startschuss fällt am Samstag, 15. Juli, um 14 Uhr. Ende ist am Sonntag, 16. Juli, um 14 Uhr.

Initiiert wurde die im Jahresgeschehen mittlerweile fest etablierte Freiluftveranstaltung vom bewährten Organisationsteam um Schwimmmeister Lutz Lorbeer.

Teilnehmen kann wieder jeder, der mindestens 100 Meter im Becken schwimmen kann. Bei den Schwimmern wird, nach Geschlechtern getrennt, in folgende Altersklassen unterteilt: Kinder bis neun Jahre, zehn bis zwölf, 13 bis 15, 16 bis 19, 20 bis 29, 30 bis 39, 40 bis 49, 50 bis 59. Ab 60 Jahren wird eine Gruppe gebildet.

Die Teilnahme lohnt sich auf alle Fälle: Wie immer gibt es als Preise in allen Altersklassen sowie in der Gesamt-, Vereins- und Familienwertung Pokale, Medaillen und Urkunden zu gewinnen. Die Siegerehrung ist am Sonntag, 17. Juli, gegen 16 Uhr anberaumt.

Ziel des 24-Stunden-Schwimmens ist es, so viele Kilometer wie möglich in 24 Stunden im Schwimmerbecken zurückzulegen. Alle geschwommenen Kilometer von Einzelstartern werden zur Gesamtkilometerzahl addiert.

Die Sponsoren spenden pro geschwommenen Kilometer einen bestimmten Geldbetrag, den diese selbst festlegen dürfen, oder auch Festbeträge. Die Hälfte dieser Spendengelder erhalten die teilnehmenden Triberger Vereine im Verhältnis zu den jeweils geschwommenen Kilometern zur Unterstützung ihrer Vereinsarbeit. Die andere Hälfte wird für weitere Attraktivitätssteigerungen im Waldsportbad verwendet.

Wer sich zum 24-Stunden-Schwimmen anmelden oder zur Spendenaktion etwas beisteuern möchte, kann sich an Schwimmmeister Lutz Lorbeer unter Telefon 07722/ 79 92 wenden. Für das leibliche Wohl wird während der Veranstaltung durch das Kioskteam gesorgt.