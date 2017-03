Triberg Spielenachmittag sind sehr beliebt

Frauenbund stellt abwechslungsreiches Programm vor, Jahresausflug ist der Höhepunkt des Jahres

Triberg – Der katholische Frauenbund Triberg bietet in diesem Sommer ein abwechslungsreiches Programm. So lädt er am Dienstag, 4. April, ab 16 Uhr zu einer Kreuzwegandacht in die Pflegeheimkapelle ein. Sie wird von Gerda Reiner gestaltet. Am Mittwoch, 19. April, findet ab 15 Uhr im kleinen Pfarrsaal ein Spielenachmittag statt. Es können Brett- und Kartenspiele mitgebracht werden. Am Freitag, 21. April, beginnt um 18.30 Uhr die Monatsmesse in der Stadtkirche, anschließend ist Sitzung des Vorstands und der Mitarbeiterinnen.

Am Mittwoch, 26. April, findet ab 15.30 Uhr im kleinen Pfarrsaal die Hauptversammlung mit Berichten und Ehrungen statt. Am Freitag, 28. April, steht ab 19.30 Uhr ein Cego-Abend auf dem Programm, da dieses Angebot Thomas Hummel im kleinen Pfarrsaal im vergangenen Jahr gut besucht war und eine Wiederholung gewünscht wurde. Er wird in die Kunst des Cego-Spielens einweisen. Im Mittwoch, 17. Mai, ist der Ganztagsausflug. Ziel ist die Landesgartenschau in Bad Herrenalb. Abfahrt wird um 9 Uhr am Marktplatz sein.

Die Anmeldungen nehmen bis 10. Mai Hannelore Hagemann unter Telefon 07722/42 06 oder Ivanca Rozic, Telefon 07722/31 00, entgegen. Der Eintritt kostet elf Euro. Angeboten werden dabei um 12 Uhr ein Geistlicher Impuls am Mittag in der Kirche, um 14 Uhr eine kostenlose Führung durch den Klosterbereich der Zisterzienser-Mönche und die evangelische Klosterkirche, Treffpunkt am Paradies. Die ursprüngliche Klosterkirche war mit dem Zisterzienser-Kloster ab 1148 erbaut worden. Das heutige, kleinere Gebäude entstand um 1739 mit dem gotischen Chor der ersten Kirche, nachdem das Kloster im 30-jährigen Krieg zerstört worden war.

Auf Wunsch geht die Führung auch auf das Bürgerprojekt „Klostergarten mit Heilpflanzen und Kräutern“ ein. Außerdem sind an diesem Tag auch noch folgende Ausstellungen und Führungen: „Abenteuer Wald“, „Treffpunkt Grün“, „Kleine Blumenschau der Floristen“, „Sanierung zum Anfassen“, „Beispielhaftes Bauen Landkreise Calw und Freudenstadt 2010 bis 2016“ und „Uralter Baustoff – zeitlos modern, Holzbau in Bad Herrenalb“, „Denkmalpflege und erneuerbare Energien“, „… und blühen soll die Kunst“ mit Doria Hauser, „Ziegelmuseum“, „Selfness-Point“, „Schach im Großen und Freien“, ein Vortrag über Milch mit Verkostung zum Thema „Käse aus Baden-Württemberg – Bestes aus Milch“. Nach diesen sicherlich vielfältigen Eindrücken fahren die Triberger Frauen zur Einkehr nach Fischerbach ins Gasthaus Ochsen, um den Ausflugstag bei einem Essen ausklingen zu lassen.

Am Samstag, 24. Juni, erfolgt die Theaterfahrt nach Ötigheim. Auf der Freilichtbühne wird „Luther“ aufgeführt. Abfahrt: 10.30 Uhr am Marktplatz. Unterwegs gibt es eine Picknickpause am Rhein. Die Vorstellung beginnt um 14.30 Uhr. Die Abendeinkehr ist in Gengenbach in der Winzerstube. Rückkehr wird gegen 21 Uhr sein. Auch hierzu nehmen Hannelore Hagemann, Telefon 07722/42 06 oder Ivanka Rozic, 07722/31 00, die Anmeldungen entgegen. Anmeldeschluss ist der 15. April. Bei der telefonischen Anmeldung bekommt man die Bankverbindung mitgeteilt, auf die vorab bereits 16,50 Euro für die Eintrittskarte überwiesen werden muss. In dem Stück von Felix Mitterer geht es um die am 31. Oktober 1517 von Martin Luther veröffentlichten 95 Thesen an der Wittenberger Schlosskirche. 2017 jährt sich das Ereignis zum 500. Mal. Mit hunderten von Mitwirkenden, großen Chören, Reiterei, Tanz und opulenter Ausstattung zeichnet das Schauspiel Luthers Weg von seinem Eintritt ins Kloster, über den Thesenanschlag, seine Ächtung als Ketzer und das Versteck auf der Wartburg bis hin zur Hochzeit mit Katharina von Bora während der Bauernkriege 1525.