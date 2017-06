Triberg/Hornberg Spaß und Genuss im Sommer

Hornberg hat in den nächsten Wochen viel zu bieten – das fängt Anfang Juli mit den Aufführungen der Freilichtbühne an und mündet unter anderem in ein großes Mittelalterfest am ersten September-Wochenende.

Hornberg (rob) Hornberg im Sommer – das sind nicht nur beste, frische Schwarzwaldluft und tolle Ausblicke, sondern auch jede Menge Spaß und Unterhaltung für die ganze Familie. Die Freilichtbühne ist hinlänglich bekannt und bietet in diesem Jahr gleich drei verschiedene Stücke – ganz neu hingegen ist das Mittelalterfest, das am Wochenende des 1. und 2. September erstmals auf dem Schlossberg steigt.

„Das Hornberger Schießen“, ein Volksschauspiel von Erwin Leisinger, gehört natürlich zum Programm der Freilichtbühne. Schließlich gehört das Sprichwort „Es geht aus wie das Hornberger Schießen“ zum deutschen Zitatenschatz und wird gerne in Rundfunk, Fernsehen und Politik zitiert. Man kennt es aber auch aus dem klassischen Schauspiel "Die Räuber" von Friedrich Schiller. Der Hornberger Bürger Erwin Leisinger schrieb 1955 ein Volksschauspiel mit lustiger Rahmenhandlung über die Legende, die sich anno 1564 zugetragen haben soll. Ihm zu Ehren trägt die Freilichtbühne auch den Namen „Erwin-Leisinger-Bühne“. Aufführungstermine sind 1. Juli, 18 Uhr; 16. Juli, 16 Uhr; 29. Juli, 18 Uhr; 13. August, 16 Uhr; 19. August, 18 Uhr, und 27. August, 16 Uhr.

"Rabatz im Zauberwald" von Wolfgang Barth und Klaus Rüter heißt in diesem Jahr das Stück, das sich vor allem an Kinder, aber natürlich auch an Eltern und Großeltern wendet – ein zauberhaftes Kinderstück voll fesselnder Spannung, mitreißender Musik und unvergesslicher Charaktere für kleine und große Märchenfans. „Willkommen im Märchenland“ ist das Motto des Kostümtages am Sonntag, 2. Juli. Wer verkleidet zur Vorstellung kommt, nimmt an einer Verlosung teil; Ersatztermin bei wetterbedingtem Ausfall ist Samstag, 15. Juli. Zu sehen ist "Rabatz im Zauberwald" am 2. Juli, 16 Uhr; 5. Juli, 14.45 Uhr; 8. Juli, 20 Uhr; 12. Juli, 14.45 Uhr; 14. Juli, 20 Uhr; 15. Juli, 18 Uhr; 21. Juli, 18 Uhr und 22. Juli, 16 Uhr.

"Das Wirtshaus im Spessart" ist schließlich das dritte Stück der Freilichtbühne. Die Geschichte von Wilhelm Hauff erlangte große Bekanntheit durch die Verfilmung aus dem Jahre 1958 mit Liselotte Pulver, die für diese Rolle mit dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnet wurde. Termine: 28. Juli, 20 Uhr (Premiere); 4. August, 20 Uhr; 5. August, 20 Uhr; 11. August, 20 Uhr; 12. August, 20 Uhr; 18. August, 20 Uhr. Alle Infos und Karten zur Freilichtbühne Hornberg gibt es unter (07833) 7 93 22.

Wen es nicht zur Bühne, sondern zu Töpfen und Pfannen zieht, der ist in Hornberg in der ganzen Gastronomie willkommen – und immer freitags ab 17 Uhr bei "Schlemmen und Spazieren". Dabei werden Natur und Genuss vereint, wenn die vier Fohrenbühl-Gastronomen ein saisonales und regionales Vier-Gänge-Menü anbieten, bei dem jeder Gang in einem anderen Restaurant verschnabuliert wird – dazwischen gibt es einen kleinen Spaziergang. Infos unter www.fohrenbuehl-schwarzwald.de.

Wem das nicht kernig genug ist, der leckt sich vielleicht die Finge nach dem Schwarzwälder Speckseminar am Mittwoch, 12. Juli, ab 17 Uhr. "Speck herstellen – Speck genießen" heißt es in der Vesperstube des Schanzenberghofs in Niederwasser, eine Anmeldung ist bis zum Vortrag möglich bei der Tourist-Information Hornberg, Telefon (07833) 7 93 44. Mit-Veranstalter ist übrigens der badisch-landwirtschaftliche Hauptverband.

Zünftig geht es auch am Mittwoch, 2. August, ab 19.30 Uhr beim Heimatabend auf dem Bärenplatz zu. Die Trachtengruppe des Historischen Vereins Hornberg war 1958 eine der ersten Gruppen der Region, die den Urlaubsgästen das Schwarzwälder Brauchtum näherbrachte. Das Publikum wird mit Schwänken, Trachtentänzen, Vorträgen von alten Hornberger Originalen und andern lustigen Darbietungen abwechslungsreich unterhalten. Die Besucher erwartet alpenländischer Dreigesang mit der Gesangsgruppe Geit's. Außerdem wirkt der Trachtenverein Lauterbach mit, der Eintritt ist frei.

Nur drei Euro Eintritt hingegen kostet das große Mittelalterfest, das am Samstag und Sonntag, 2. und 3. September, auf Schloss Hornberg steigt. Gaukler und Dudelsackspieler geben sich ein Stelldichein, geboten werden eine Feuershow, mittelalterliche Musik und natürlich ein mittelalterliches Angebot an Speis und Trank. Gefeiert wird das Mittelalterfest am Samstag von 14 Uhr bis Mitternacht und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr; Kinder unter 14 Jahren haben freien Eintritt.