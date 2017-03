Triberg Spaß im Neuschnee

Ski-Exkursion der Realschule führt an den Sonnenkopf im österreichischen Vorarlberg

Triberg – Die Ski-Exkursion der Realschule Triberg führte an den Sonnenkopf in Vorarlberg, organisiert von Realschullehrer Christof Duffner. Manch einer nutzte die dreistündige Busfahrt zum Schlafen, der Großteil der 53 Schüler stimmte sich jedoch fröhlich auf den gemeinsamen Tag im Schnee ein. Kaum an der Talstation angekommen, Equipment ausgeladen, Skipässe ausgeteilt, stürmten die Triberger in Kleingruppen die Pisten.

Der Vormittag verging wie im Flug. Nach einer Stärkung mit selbst mitgebrachten Vesper oder einem leckeren Kaiserschmarren auf der Skihütte ging es weiter mit der nächsten Runde bei besten Schneebedingungen. Zwar konnte sich die Sonne an diesem Tag nicht durchsetzen, dafür aber wurden die Schüler und Lehrer der Realschule mit rund einem halben Meter Neuschnee belohnt.

Augenscheinlich war dies der schneereichste Tag der bisherigen Skisaison. Trotz der stellenweise schlechten Sicht, bedeutete dies keinerlei Einbußen am Spaßgehalt auf der Piste. Pünktlich um 16 Uhr fuhr der Bus, der mittlerweile mit müden Schülern besetzt war, zurück in den Schwarzwald. Ein langer, gelungener und verletzungsfreier Schultag außerhalb der Klassenräume ging zu Ende, an den sich sicher alle Teilnehmer noch lange erinnern.