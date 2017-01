Triberg Spättlehansele steht im Mittelpunkt

Zum Landschaftstreffen der schwäbisch-alemannischen Narrenzünfte am 4. und 5. Februar werden 33 Narrenzünfte in Triberg erwartet. Im Mittelpunkt steht dabei das Triberger Spättlehansele, eine der vier Traditionsfiguren der Triberger Fasnet, die bereit seit 150 Jahren gefeiert wird.

Triberg – Die Triberger Fasnet wirft ihre Schatten voraus. Das ist an den derzeit überall im Stadtgebiet laufenden Vorbereitungen ersichtlich. Eigentlich wird die „fünfte Jahreszeit“ erst Ende Februar gefeiert. Sie wird in diesem Jahr mit dem „Wieberkaffee“ am 22. Februar in der Zunftstube der Narrenzunft eingeläutet.

Der Grund für die schon jetzt in vollem Umfang laufenden Fastnachts-Aktivitäten in der Wasserfallstadt ist das große Landschaftstreffen 2017 der Vereinigung schwäbisch-alemannischer Narrenzünfte. Der Aufwand für die Verantwortlichen der Zunft ist enorm, denn es gilt das Riesenspektakel, an dem 33 Zünfte teilnehmen, bis ins Detail zu organisieren und auch kräftig die Werbetrommel zu rühren. Über eine eigens von der Narrenzunft für das Treffen eingerichtete Homepage können sich die Narren aus nah und fern über die Höhepunkte dieser Veranstaltung informieren.

Unter anderem wurde bereits ein Hochglanzflyer verteilt, der bei den Bürgern auf sehr reges Interesse stößt. In seinem Grußwort weist Bürgermeisters Gallus Strobel auf die Fasnet hin, die bereits seit 150 Jahren in Triberg ausgiebig gefeiert wird. „Die Begeisterung für die fünfte Jahreszeit ist ungebrochen. Vor allem unser Teufelsumzug am Schmutzige Dunschdig sorgt für großes Echo. Bei uns ist im wahrsten Sinne des Wortes der Teufel los“, so der Rathauschef. Aber nicht nur die offiziellen Fasnetmacher sind fleißig, auch im Hintergrund wird eifrig gewerkelt. So werden beispielsweise die leer stehenden Räume der ehemaligen Schlecker-Filiale an der Ecke Kreuz- und Schwendistraße vom Fußballclub Triberg für die beiden hohen Tage am 4. und 5. Februar wiederbelebt, denn dort wird es eine „FC-Triberg-Bar“ geben.

Auch die „Besenwirtschaft“ im ehemaligen Tafelladen in der Hauptstraße des Parkhotels Wehrle ist „startbereit“ und es scheint, als könne es dort jederzeit losgehen.

Bei all diesen Vorbereitungen darf aber eines nicht vergessen werden: In diesem Jahr steht eine wichtige Triberger Narrenfigur, das Spättlehansele, im Vordergrund. Denn zum Landschaftstreffen unter dem Motto „Ein Fest für Freunde von Freunden“ wird der Narrenbrunnen in der Friedrichstraße um diese Figur erweitert, sodass jetzt ein Quartett, bestehend aus dem Triberger Teufel, dem Roten Fuchs, dem Federschnabel und dem Spättlehansele, das Denkmal ziert.

Die feierliche Einweihung des jetzt um die Spättle-Figur erweiterten Narrenbrunnens findet am Samstag, 4. Februar, um 16.30 Uhr mit einer feierlichen Zeremonie statt. Das Oberspättle, Michaela Steinkopf, bittet alle Spättlehansele, möglichst vollzählig an der Brunneneinweihung und Enthüllung teilzunehmen. „Das ist für uns eine einmalige Gelegenheit, unser Spättle allen Besuchern und von weither angereisten Narren live zu präsentieren“, meinte sie im Gespräch mit unserer Zeitung.