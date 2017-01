Triberg-Gremmelsbach Slawomir Moleta leitet Musikkapelle

Bernd Kienzler gibt den Stab bei der Gremmelsbacher Musikkapelle nach 26 Jahren ab, sein Nachfolger setzt auf ein entwicklungsfähiges und zielstrebiges Orchester.

Triberg-Gremmelsbach – Slawomir Moleta ist neuer Dirigent der Musikkapelle Gremmelsbach. Nach 26 Jahren als Dirigent wollte Bernd Kienzler den Stab abgeben. Auf eine Annonce wurde der Berufsmusiker, Dirigent und Musikpädagoge Moleta aufmerksam, bewarb sich um das Amt und fand die Zustimmung der Mitglieder der Gremmelsbacher Kapelle.

Seine Heimat ist Schlesien, genauer der Ort Olkusz zwischen Karlowitz und Krakau gelegen, wo er 1963 zur Welt kam. Sein Leben ist die Musik – und das schon seit früher Kindheit. Früh spielte er in einer Bergwerkskapelle Klarinette. Acht Jahre lang unterzog er sich einer intensiven Musikausbildung, die nicht nur der Vervollkommnung des Spielens galt, auch theoretische Fächer gehörten nach dem Abitur dazu: Musikgeschichte, Harmonielehre, Musikpädagogik, Philosophie und Soziologie, um an Musikschulen unterrichten zu können. Seine Studienstädte waren Prag und München.

Gefördert haben ihn namhafte Musiker und Dirigenten wie Hans Schmalz, Jochen Wehner, die Professoren Hauswirth, Mösenbichler und Stecher. So wurde er Orchestermusiker und Musiklehrer. Sein Instrument wurde nach einem Aufbaustudium das Fagott. Er absolvierte schließlich die Dirigentenprüfung. Am Ende stand eine spezielle Ausbildung für Blasorchester an der Bundesakademie in Trossingen. Tätig ist er zur Zeit an den Musikschulen in Rottweil, St. Georgen und Schramberg. Er unterrichtete aber auch Vereine und Jugendkapellen im Schwarzwald, zum Beispiel in Freudenstadt.

In Wettbewerben bei "Jugend musiziert" gewann er mit seinen Schülern Preise auf Regional-, Landes- und Bundesebene. Der Vollblutmusiker ist jedoch nicht nur auf Blasmusik spezialisiert, die Vielfalt der Musik faszinierte ihn, von der Symphonie bis zum Rock. Ob er also auch Rock spiele? Dafür sei das Fagott nicht das richtige Instrument. Er kann aber in jedem Orchester mitspielen. So ist er auf alle Trends in Gegenwart und Zukunft vorbereitet. Das muss so sein, um einem vielseitig interessierten Publikum, das auch gehobene Unterhaltung liebt, zu genügen. Ob man denn heute schon bei Jugendlichen Tendenzen für bestimmte musikalische Richtungen erkennen könne? Die Jugend finde wieder mehr zum Schlager zurück, ja selbst zur Klassik, meint Moleta. Sicheres Anzeichen: Kompositionen von Mozart werden für Blasorchester umgeschrieben, zum Beispiel auch Rossini- und Verdi-Ouvertüren. Strauß komponierte eigens Stücke für Blasmusik. Selbstverständlich sieht er auch begeistert Fernsehübertragungen von Orchestern der Weltklasse.

Der neue Dirigent freut sich auf seine Arbeit mit der Gremmelsbacher Kapelle, scheut auch den Weg von seinem Wohnort Rottweil her nicht, unternimmt ihn, wenn es nötig ist, auch zweimal in der Woche. Es ist seine einzige Kapelle; da er hauptberuflich an drei Musikschulen tätig ist, fühlt er sich mit ihr ausgelastet. Aufbauend auf dem Werk seines Vorgängers, Bernd Kienzler, sieht er sein Dirigentenamt als langfristig angelegt. Darauf freut er sich. Sein Ideal ist, sein Wissen und seine Erfahrung in ein entwicklungsfähiges, zielstrebiges Orchester einzubringen und mit der Gremmelsbacher Musik- und Trachtenkapelle in die Zukunft zu gehen.

Zur Person

Bernd Kienzler war nach Timotheus Kienzler, dem Gründer der Musikkapelle Gremmelsbach, Alfred Kienzler senior und Alfred Kienzler junior in der vierten Generation Musiker – gewiss eine Besonderheit. Bereits unter Ewald Sluzalek war er acht Jahre lang Vizedirigent. Sein Instrument war immer das Flügelhorn. Unter seiner Stabführung fanden schöne Waldfeste und als musikalische Großtaten unvergessliche Weihnachtskonzerte statt. Als Höhepunkte nennt er die Bestnote bei den Wertungsspielen der Mittelklasse 1992 in Furtwangen und das Kinder-Musical, das 2007 mit dem Kinderchor aus Gremmelsbach im Kurhaus in Triberg aufgeführt wurde. Absoluter Höhepunkt waren die Feiern zum 100-jährigen Bestehen der Kapelle. Doch ein endgültiges Ende ist dieses Ausscheiden aus dem Amt des Dirigenten nicht. Als Musiker bleibt er der Kapelle erhalten und freut sich auf das Musizieren in den Reihen seiner Musikkollegen. (nv)