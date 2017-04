Sieben ehemalige Konfirmanden im Mittelpunkt

Jubiläumskonfirmation: Mit einem Flötenchor wurde der Gottesdienst der evangelischen Christen umrahmt, bei dem frühere Konfirmanden in den Mittelpunkt rückten. Sieben Jubiläumskonfirmanden, deren Bekräftigung ihres Glaubens mindestens 50 Jahre zurücklag, feierten am Sonntag ihr Jubiläum. Vor 50 Jahren feierten Beate Adam und Regina Weißer ihr Fest, vor 60 Jahren waren dies Johanna Staiger und Monika Zajaczkowski, Gisela Kieninger, Dieter Kammerer und Christa Harders hatten vor 65 Jahren ihre Konfirmation. Jubiläumskonfirmation feierten in der evangelischen Kirche in Triberg (von links) Christa Harders, Dieter Kammerer, Monika Zajaczkowski, Johanna Staiger, Gisela Kieninger, Regina Weißer, Pfarrer Markus Ockert und Beate Adam. Bild: Hans-Jürgen Kommert