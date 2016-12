Triberg Sie sind die Leuchttürme der Triberger Volksbank

Volksbank Triberg ehrt sechs langjährige und hochqualifizierte Mitarbeiter.

In einer Feierstunde ehrte die Volksbank Triberg bei einem Gala-Menüs sechs Mitarbeiter, die insgesamt 185 Jahre für die Bank erfolgreich gearbeitet haben. Im Beisein von Vorstandsmitglied Rainer Engel und Vertretern des Betriebsrats ließ der Vorstandsvorsitzende Manfred Kuner in seiner Ansprache die besonderen Verdienste der Jubilare Revue passieren und untermauerte mit betriebswirtschaftlichen Zahlen, dass die Bank ihre erfolgreiche Entwicklung in den vergangenen Jahren nicht zuletzt den Jubilaren zu verdanken hat.

Als „Leuchttürme der Bank“ bezeichnete Kuner dabei die drei Jubilare, die auf eine jeweils 40-jährige Betriebszugehörigkeit zurückblicken können und seit ihrer Ausbildung für die Bank arbeiten. So zum Beispiel die heutige Personalabteilungsleiterin Irina Schwer aus Schonach, die anfangs noch im Kassenbereich sowie im Geld- und Kontoservicebereich eingesetzt wurde und dann sukzessiv, nach Qualifizierungsseminaren, im Unternehmensservice Karriere machte. Nach der Einarbeitung übernahm Schwer 2012 die Leitung der Abteilung Personal und Ausbildung und hat sich laut Kuner inzwischen zur „Mutter der Kompanie“ weiterentwickelt. Schier unverzichtbar sei auch der ebenfalls für 40 Jahre geehrte Kundenberater und Vermögensbetreuer Rudi Schätzle aus Schönwald. Dank seiner Kontaktfreude und Kommunikationsfähigkeiten, gepaart mit hohem Fachwissen, bildete sich Schätzle kontinuierlich in der Privatkundenberatung und -betreuung weiter und sei inzwischen eine feste Größe in der Abteilung Vermögensbetreuung/Private Banking der Bank mit Dienstsitz in Furtwangen.

Als bankeigene Allzweckwaffe wird der dritte Jubilar mit 40 Dienstjahren, Walter Dörn aus Neukirch, bezeichnet. Nach diversen Stationen ist Dörn seit gut drei Jahrzehnten als erstverantwortlicher Facility-Manager für den gesamten Immobilienbestand der Bank, für die Kurier- und Geldtransportbereiche wie für die Bauleitung und Handwerkerkoordination verantwortlich. Darüber hinaus nehme Dörn auch als geschätztes Sprachrohr der Belegschaft eine wichtige Mittlerrolle zwischen Belegschaft und Geschäftsführung wahr und werde ob seiner Geradlinigkeit von allen Gesprächspartnern geschätzt.

Als Inhaber einer wichtigen Schlüsselfunktion der Bank wurde außerdem der Firmenkundenbetreuer und Leiter der Volksbankfiliale in Hornberg, Jochen Quentmeier aus Triberg, für 30-jährige Betriebszugehörigkeit geehrt. Nach seiner Ausbildung und der notwendigen Qualifizierung in der Kreditabteilung wechselte Quentmeier vor gut 20 Jahren in die Firmenkundenberatung und übernahm zusätzlich Anfang 1999 die Filialleitung in Hornberg. Dort gelang es ihm, die Filiale zu einem der erfolgreichsten Teilmärkte der Bank auszubauen.

Auf ein Vierteljahrhundert Betriebstreue kann Christiane Schwer aus Schonach zurückblicken. Als qualifizierte Kreditsachbearbeiterin ist Schwer seit 25 Jahren hauptsächlich in der privaten Baufinanzierungsbearbeitung tätig und hat sich zur Spezialistin in diesem Bereich entwickelt. Jüngste im Kreis der Jubilare ist Christine Oeser aus Hornberg, die sich nach ihrer Ausbildung zur Bankkauffrau zur Diplom-Bankbetriebswirtin und Finanzplanerin weiter qualifiziert hat und erfolgreich in der Privatkundenberatung in Triberg tätig ist. Mit einem Gala-Menü, Ehrenurkunden der Industrie- und Handelskammer und Präsenten dankte die Bank für den überdurchschnittlich engagierten und hoch qualitativen Arbeitseinsatz aller Jubilare.