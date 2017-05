vor 2 Stunden Maria Kienzler Triberg Seelsorgeeinheit arbeitet an ihrem Gebäudekonzept

Beim Treffen des Pfarrgemeinderats der Seelsorgeeinheit (SE) Maria in der Tanne ging es vorwiegend um bauliche Veränderungen. Christine Renner, die Verwaltungsbeauftragte der SE, informierte das Gremium über allgemeine Entwicklungen und über die Beschlüsse des Stiftungsrats. Eine Erkenntnis: Die Hangsicherung an der Wallfahrtskirche in Triberg verhindert Steinschläge nicht gänzlich.