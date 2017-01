Triberg Schwere Zeiten für Apotheken vor Ort: Umsatzeinbußen sorgen für Probleme

Umsatzeinbußen durch Online-Versandhandel und Praxis-Schließungen sorgen für Probleme, die Apotheker sehen die Politik in der Pflicht, gerechtere Bedingungen zu schaffen.

Raumschaft Triberg – Wenn man sich für einen Wohnort entscheiden muss, gibt es verschiedene Faktoren, die eine Ortswahl erleichtern. Wie auch in Wirtschaftsunternehmen unterscheidet man dabei harte und weiche Standortfaktoren.

Wie bei Unternehmen, zählt die Arbeit zu den harten Faktoren. Die weichen sind in aller Regel eher personenbezogen – und genau hier erwischt es nun Schönwald: Denn in wenigen Wochen wird Allgemeinmediziner Hans-Ulrich Jung endgültig in den Ruhestand gehen. Vor mehr als zwei Jahren, im Oktober 2014, hatte es noch so ausgesehen, als sei ein geeigneter Nachfolger gefunden. Nach Schwierigkeiten mit diesem ging die Suche nach einem Arzt für Schönwald von Neuem los. Doch diese Möglichkeit stellte sich recht schnell als Trugschluss heraus. Daher sucht die Gemeinde immer noch einen Nachfolger.

Nun wird der beliebte Allgemeinmediziner Jung endgültig in den Ruhestand gehen. Zum letzten Mal werden Sprechstunden am 24. Februar stattfinden. Die kassenärztliche Zulassung wird Jung zum 31. März abgeben. Da der weitere Schönwälder Allgemeinarzt Rolf-Dieter Gruner nur Privatpatienten betreut und auch Kollege Stephan Dold nur eine Nebenbetriebsstätte mit eingeschränkten Praxiszeiten führt, wird es für die Schönwälder eng, was die ärztliche Versorgung angeht.

Doch das ist nur die eine Seite der Medaille. Denn diese Unterversorgung stellt auch für die Adler-Apotheke von Ilona Löffler ein großes Problem dar. Sie plagen jetzt schon geringere Umsätze, doch wenn nun noch die Praxis Jung wegfällt, wird die Existenz ihrer Apotheke noch mehr in Frage gestellt. Und zudem hat sie mit einem Problem zu tun, das auch weitere Apotheken fürchten: Das Internet mit seinen ausländischen Versandapotheken.

Nachdem zunächst die Bundesregierung anstrebte, den Versand von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln aus dem Ausland verbieten zu lassen, machte ihr nun die Europäische Union einen Strich durch die Rechnung, indem sie genau dieses Verfahren per Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) weiter zulässt.

Für manchen Patienten mag es ein Segen sein, diese Apotheken nutzen zu können. Doch gerade für kleine Apotheken, wie die Schönwälder Apotheke, stellt das ein Ausschlusskriterium dar. „Ich kann dagegen nicht ankämpfen und vom täglichen Drauflegen kann ich nicht leben“, schildert die Apothekerin ihr Dilemma. Schon die vergangenen Jahre seien hart gewesen, immer am Minimum entlang. Nachdem nun auch die Praxis Jung schließe, sei ihr der Entschluss nicht mehr ganz so schwer gefallen. Daher wird sie am 25. März endgültig schließen.

Und wie sieht es mit der Apothekenversorgung in der weiteren Raumschaft Triberg aus? Auch andere Apotheken-Betreiber haben mit dem Urteil ihre Probleme. So waren von Dirk Häfner von der Schwarzwald-Apotheke Schonach ähnliche Worte zu hören: „Durch das Urteil des Europäischen Gerichtshofs wird vor allem die Zukunft von Land-Apotheken akut gefährdet. Natürlich ist das Fortbestehen einer Apotheke auch von der lokalen ärztlichen Versorgung abhängig. Aber die Politik hat es, beispielsweise mit dem Verbot des Versands von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln, in der Hand, ob die wirtschaftliche Situation der Land-Apotheken noch problematischer wird, als sie dies meist schon ist“, so sein Tenor.

„Im Umkehrschluss ist es jedem Patienten überlassen, durch sein Einkaufsverhalten zu zeigen, wie wichtig ihm Geschäfte am Wohnort sind oder ob er wegen vermeintlich günstigerer Konditionen im Versandhandel bestellt. Diese Kunden wundern sich meist später, warum es kaum noch Arbeitsplätze vor Ort gibt und sie im Notfall immer weit fahren müssen, um eine Apotheke zu finden, die abends und am Wochenende einen Notdienst anbietet.“

Deutlicher wird Thomas Reiser von der Luz’schen Stadtapotheke in Triberg: „Das Urteil des EuGH erlaubt ausländischen Versandapotheken, Rabatte auf Rezeptgebühren zu geben, was deutschen Apotheken nicht gestattet ist“, meint Reiser. So wirbt eine holländische Versandapotheke etwa damit, zwei Euro Rabatt zu geben und somit auf zwei Euro Gewinn zu verzichten. Wieso kann diese Versandapotheke eigentlich Rabatte geben? Das liege am Mehrwertsteuersatz auf verschreibungspflichtige Arzneimittel, der in Holland im Vergleich zu Deutschland deutlich geringer sei. Der deutsche Steuersatz liegt bei 19 Prozent, in Holland bei sechs. Der holländische Versandapotheker verdient daher unter dem Strich mehr. Da fällt es nicht schwer, dem Kunden einen kleinen Teil des Mehrerlöses großzügig als Rabatt zu gewähren. Die Vor-Ort-Apotheke in Deutschland hat diesen finanziellen Spielraum nicht.

Reiser appelliert an die Politik: „Solange die Mehrwertsteuersätze in Deutschland und in Holland so weit auseinanderklaffen, werden die holländischen Versandapotheken weiter den großen Reibach machen. Die Steuer für Rezepte der deutschen Kunden werden dann auch noch an den holländischen Fiskus abgeführt“, meint Reiser und gibt zu bedenken: „Deutsche Vor-Ort-Apotheken nehmen zur ordnungsgemäßen Versorgung der Bevölkerung mit Arzneimitteln sehr viele kostenintensive Pflichten für die Bevölkerung wahr. Wenn der Staat das bewährte Versorgungssystem erhalten möchte, sollte er auch seiner Fürsorgepflicht nachkommen und die deutschen Apotheken nicht einem selbst verursachten ruinösen Wettbewerb aussetzen. In 21 von 28 EU-Staaten ist der Versandhandel mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln verboten. Das wäre auch in Deutschland, nicht nur aus medizinischen, sondern auch aus ökonomischen Gründen richtig, damit die flächendeckende Arzneimittelversorgung in der jetzigen Qualität erhalten bleibt.“