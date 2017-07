Triberg Schüler kreieren eigenes Theaterstück

Die Theater-AG des Schwarzwald-Gymnasiums Triberg präsentiert ihre Eigenproduktion „Freundschaft mit Hindernissen“.

Triberg – Im Theatersaal des Schwarzwald-Gymnasiums herrscht reges Treiben. „Hast du mich etwa angefasst?“, schallt es schrill über die Bühne und eine Schar von Mädchen umkreist bedrohlich eine verängstigt wirkende Schülerin. Dies ist eine besonders eindrucksvolle Szene, die von den Schülerinnen der Theater-AG des Schwarzwald-Gymnasiums Triberg auf die Bühne gebracht wird.

„Freundschaft mit Hindernissen“ lautet der Titel des Theaterstücks, das die jungen Schauspieler im Laufe dieses Schuljahres selbst entwickelt haben. Angelehnt an klassische Schulgeschichten aus einem Mädcheninternat, wird in einer Reihe von typischen Szenen aus dem Schulalltag gezeigt, wie ein Mädchen zur Außenseiterin wird, letztlich aber über die Entdeckung gemeinsamer Hobbies doch noch Freunde findet.

Die jungen Schauspieler haben ihre persönlichen Erfahrungen und Erlebnisse verarbeitet und setzen diese heiter, aber auch mit ernsten Fragestellungen schauspielerisch um. So klingen traurige Töne an, wenn zwei Mädchen versuchen, den Tod eines Freundes durch die Komposition eines Liedes zu kompensieren. Daneben finden sich zahlreiche komische Episoden, in denen herzhaft gelacht werden kann, vor allem wenn augenzwinkernd der eine oder andere Lehrer des Gymnasiums karikiert wird. „Es war eine unglaubliche Erfahrung, sich selbst eine Rolle auszuwählen und schrittweise in diese hineinzuschlüpfen, diese zu prägen und mit eigenem Text zu unterlegen“, sind sich die Teilnehmer der Theater-AG einig. Mit viel Fingerspitzengefühl hat Lehrerin Meike Stommer die Kreativität der Schülerinnen geweckt, sodass das Stück zu einer Eigenkreation der Schauspieler geworden ist, nur hin und wieder musste sie lenkend eingreifen.

Weniges war vorgegeben, die meisten Szenen wurden zunächst improvisiert und entstanden während des Spielens, wobei die Teilnehmer sich mit gegenseitiger, konstruktiver Kritik unterstützten und ihre spontanen Ideen einbrachten. Dabei hätten sie sehr an Selbstbewusstsein gewonnen, äußerten die Schülerinnen.

Nicht nur auf die schauspielerische Leistung darf man gespannt sein, sondern auch auf musikalische Einlagen der Schulband unter der Leitung von Lehrer Christoph Häusele, die das Theaterstück begleitet. Die Schauspieler freuen sich auf viele Zuschauer.

Die Aufführung des Stückes „Freundschaft mit Hindernissen“ beginnt am Donnerstag, 20. Juli, um 19.30 Uhr im Kurhaus Triberg. Einlass ist ab 19 Uhr. Vor und nach der Vorstellung werden Getränke angeboten, so dass man sich in lockerer Atmosphäre über das Gesehene austauschen kann. Der Eintritt ist frei.