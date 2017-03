Schüler für fünfte Klasse jetzt anmelden

Am Dienstag und Mittwoch werden Termine angeboten

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Triberg – Die Realschule nimmt zum Schuljahr 2017/2018 Schüler aus den Grundschulen auf. Anmeldungen sind möglich am Dienstag, 4. April, und Mittwoch, 5. April, jeweils von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr. Um Wartezeiten zu vermeiden, können über das Sekretariat, Telefon 07722/9 19 55 05, vormittags von 7.30 bis 11.30 Uhr, vorab Termine vereinbart werden.

Die Eltern sollten möglichst mit ihrem Kind kommen und zur Anmeldung folgende Unterlagen mitbringen: den von der Grundschule erhaltenen „Vordruck zur Anmeldung bei der weiterführenden Schule“ (Blatt 4 und 5), die Geburtsurkunde oder das Familienstammbuch, den Ausweis des Kindes (soweit vorhanden). Der Schüleraufnahmebogen kann schon zu Hause ausgefüllt werden. Das Formular ist erhältlich im Sekretariat oder auf der Homepage www.rs-triberg.de. Wird eine Fahrkarte benötigt, ist außerdem ein Lichtbild erforderlich.

Die Schulleitung steht für Informationen auch außerhalb der Anmeldezeiten zur Verfügung. Schüler, die nach dem Beratungsverfahren oder aus weiterführenden Schulen über eine Aufnahmeprüfung oder die Multilaterale Versetzungsordnung an die Realschule wechseln möchten, können sich zu späteren Zeiten nach Vorliegen der erforderlichen Voraussetzungen nach telefonischer Vereinbarung anmelden.

Auch das Schwarzwald-Gymnasium nimmt zum Schuljahr 2017/2018 Schüler aus den Grundschulen auf. Wie die Schulleitung mitteilt, müssen alle Kinder nach der Grundschulempfehlung an einer weiter­führen­den Schule angemeldet werden. An welcher, entscheiden die Eltern. Sich grundsätzlich an die Empfehlung zu halten, sei sinnvoll. Die Schulleitung berät die Eltern gern.

Das Kind sollte bei der Anmeldung zum Kennenlernen dabei sein. Von den Formu­la­ren zur Grundschulempfehlung werden noch benötigt: „Anmeldung bei der weiter­füh­ren­den Schule – Blatt 4 und 5“ sowie ein Nachweis der persönlichen Daten (Geburtsurkunde oder Familienbuch).

Anmeldezeiten sind: 4. April, 9.45 bis 12 Uhr, 15.30 bis 19.30 Uhr, sowie 5. April, 9.45 bis 12 Uhr, 15 bis 18 Uhr. Vormittags ist es laut Schulleitung meist ruhiger. Weitere Termine sind möglich unter Telefon 07722/214 98.­­­­­­­­­­­­­­­­­

Über das zusätzliche „besondere Beratungsverfahren“ informiert die Grundschule die Eltern. Die Anmeldefrist für solche Fälle läuft bis zum 27. April. „Eltern sollten ihr Kind möglichst umgehend nach Abschluss ihres Bera­tungs­verfahrens ummelden. Dafür gibt es keinen speziellen Termin. Ein kurzer Anruf genügt“, so die Schulleitung.