Triberg Schüler beschäftigen sich mit Energiewende

Wissenswertes zur Nachhaltigkeit und Energiewende erfahren Schüler des Schwarzwaldgymnasiums, der Grund- und Hauptschule und interessierte Erwachsene. Im Hof der Schule stand einige Tage lang ein Truck, in dem beispielsweise ein Speicherkraftwerk simuliert wurde.

Triberg – Die Energiewende lebt vom Mitmachen. In Triberg gastierte ein riesiger Truck, der sich im Schulhof der Grund- und Hauptschule platziert hatte und sich regenerativen Energien widmete. Nachdenken, Umdenken, Zukunft gestalten – unter diesen Prämissen geht es in der mobilen Ausstellung um Nachhaltigkeit und die Energiewende.

Deutschland gehört weltweit zu den Vorreitern in Sachen erneuerbarer Energien. Dennoch sind es laut Karin Kolbe, die den Schülern des Schwarzwald-Gymnasiums Triberg die Inhalte und Aussagen des Trucks näher brachte, bis dato nur 28 Prozent der in Deutschland verbrauchten Energie aus regenerativen Quellen.

Doch weshalb ist das so? Werden doch an Nord- und Ostsee ungeheure Mengen an Windkraftstrom erzeugt? „Um den erzeugten Strom des Nordens der Republik loszuwerden, muss der Erzeuger teilweise Geld bezahlen, wenn er ins Ausland verkauft wird“, erzählte sie mit Bedauern. Weshalb das so ist, erklärte sie den Schülern auch: Der Strom könnte durchaus deutsche Abnehmer finden, beispielsweise in Baden-Württemberg. Doch es fehlen die Stromtrassen, die die Windenergie in den Süden transportieren könnten.

Hier ist es wiederum so, dass zahlreiche Wind- oder Solarkraftwerke da seien, doch es fehle häufig an Sonne und an Wind. Was fehlt, seien Speichermöglichkeiten. Doch auch hier weist der Truck Wege auf. Zum einen simuliert eine Einrichtung die Funktion eines Speicherkraftwerks, bei dem überschüssige Energie genutzt wird, um Wasser aus einem Talsee in einen Bergsee hinauf zu pumpen. Und bei Bedarf wird dieses Wasser wieder ins Tal geschickt, um Turbinen zur Stromerzeugung anzutreiben. Ebenso gebe es die Möglichkeit, mit dem zu viel vorhandenen Strom Wasserstoff zu erzeugen durch Aufspaltung von Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff. Dieser lasse sich dann wiederum zu Energie umwandeln, wenn sie gebraucht wird.

Viele Möglichkeiten zeigt der Truck auf, in dem sich die Schüler umfassend informieren konnten. Drei Tage lang verweilte das Expeditionsmobil auf dem Schulhof und stand auf seinen rund 100 Quadratmetern Ausstellungsfläche den Schülern und der Bevölkerung zur Verfügung, es gab sogar mit Freiwilligen Experimente. Dazu boten die Betreiber ein Quiz an, bei dem man Preise gewinnen konnte. Zur Lösung war es ratsam, sich mit den Angeboten des Trucks beschäftigt zu haben.