Triberg Schonachbrücke muss dringend saniert werden

Die Gremmelsbachbrücke weist erhebliche Risse auf, hat die Kreisverwaltung festgestellt. Noch dringender ist die Sanierung der Schonachbrücke. Stand- und Verkehrssicherheit seien gefährdet.

Raumschaft Triberg – Zwei marode Brücken und eine sanierungsbedürftige Straße: Die Kreisverwaltung will im kommenden Jahr in der Raumschaft mehrere Bauprojekte vorbereiten und umsetzen.

Im Fokus der angestrebten Maßnahmen, die vor wenigen Tagen im Ausschuss für Umwelt und Technik des Schwarzwald-Baar-Kreises thematisiert wurden, steht dabei die Erneuerung der Schonachbrücke auf der Kreisstraße 5751 in Schonach. Dort sind laut Angaben der Kreisverwaltung „umgehend Instandsetzungsmaßnahmen erforderlich“. Der Grund: Bei der neuen Zustandserfassung der Brückenbauwerke sei die Brücke mit der Einstufung 3,4 bewertet worden. Das heiße konkret, dass der Zustand des Bauwerks „nicht mehr ausreichend“ ist, weil die Standsicherheit und die Verkehrssicherheit beeinträchtigt seien.

Obwohl es sich hierbei um eine Maßnahme des Landkreises handelt, wird nach Angaben der Verwaltung geprüft, ob sich die Gemeinde Schonach an den Kosten beteiligten muss. Bürgermeister Jörg Frey hierzu auf Anfrage: „Wir sind derzeit in Verhandlungen mit dem Kreis, wie bei dieser Maßnahmen vorgegangen wird.“ Seinen Angaben zufolge sei beispielsweise die Sanierung von Gehwegen, wie in diesem Fall, „immer Sache der Gemeinde.“

Denn die Schäden, so wurde im Ausschuss berichtet, würden insbesondere auf dem alten Bauwerksteil im Bereich der Gehwege und der Seitenfläche Richtung Mühlenweiher auftreten. Diese Bauteile seien bei einer Teilerneuerung der Brücke im Jahr 1991 nicht abgerissen worden.

Noch in diesem Jahr soll in Absprache mit der Gemeinde Schonach ein Instandhaltungskonzept und die Planung in Angriff genommen werden. Die eigentliche Sanierung soll im Jahr 2019 erfolgen.

Ebenso umgehend ist die Instandsetzung der Gremmelsbachbrücke erforderlich. Es handelt sich hierbei um eine historische Gewölbebrücke in Gremmelsbach, deren Überbau 1994 laut Kreisverwaltung mittels einer Stahlbetonüberbauplatte grundlegend erneuert wurde. Allerdings bewerteten Experten der Zustand des Bauwerks mit 3,0, sodass auch hier Maßnahmen erforderlich sind. Festgestellt wurden die Schäden insbesondere im Bereich des alten Gewölbes – so seien dort insbesondere das tragende Mauerwerk im Bereich des Über- und Unterbaus verformt. Es würden hier erhebliche Risse auftreten, zudem seien Fugen herausgebrochen.

Rund 580 000 Euro sollen von der Kreisverwaltung außerdem in die Sanierung der Kreisstraße zwischen den Gemeinden Schönwald und Oberkirnach investiert werden. Im Jahr 2014 war in diesem Bereich bereits der erste Steckenabschnitt saniert worden. Nun soll auf einer Länge von fast zwei Kilometern – darin eingeschlossen auch die Kreuzung zur Geutsche in Richtung Triberg – die Trag- und Deckschicht erneuert werden.