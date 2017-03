Triberg Schnupperunterricht für die Viertklässler

Infoformationstag am 25. März findet zeitversetzt am Schwarzwald-Gymnasium und an der Realschule statt.

Raumschaft Triberg – Ein Info-Tag findet am Schwarzwald-Gymnasium und an der Realschule Triberg am Samstag, 25. März, statt.

Die Veranstaltung informiert über das Gymnasium – und zwar nicht nur über das seit 2004 bestehende G8, sondern auch über anstehende Änderungen ab 2017/18. Das Schwarzwald-Gymnasium hat ein festes Programm vorbereitet, das um 9 Uhr beginnt. Im Schnupperunterricht können die Viertklässler in verschiedenen Fächern das Gymnasium näher kennenlernen. Währenddessen informiert die Schulleitung die Eltern über das Gymnasium als Schulart und die Besonderheiten des Schwarzwald-Gymnasiums. Dabei geht es auch um die Grundschulempfehlung. Ein geführter Rundgang durch das Gebäude ist ebenfalls vorgesehen. Das Gebäude ist ab 8.30 Uhr geöffnet, vor Programmbeginn gibt es im Aufenthaltsraum Kaffee und Kuchen.

In der Realschule findet der Schnuppertag von 12 Uhr bis 14.30 Uhr statt. Bereits ab 11.30 Uhr ist das Schulgebäude geöffnet und auch für das leibliche Wohl gesorgt. Mit einem umfassenden Angebot wird gezeigt, was eine seit Jahrzehnten bestens bewährte Realschule ausmacht. Dazu gehören Ausstellungen und Präsentationen, Arbeitsgemeinschaften, bilinguale Unterrichtsbeispiele und Unterrichtssequenzen, die den interessierten Viertklässlern Möglichkeiten bieten, selbst aktiv zu werden. Nach der Begrüßung um 12 Uhr werden die Schulleitung und die Lehrer Informationen über die Realschule Triberg, ihr Profil und ihre Bildungswege anbieten. Dabei möchte die „Realschule mit bilingualem Zug“ besonders die zwei Standbeine ihres Schulprofils verdeutlichen, das bilinguale Lehren und Lernen sowie die Berufsvorbereitung.

Auf dem Programm stehen zudem mehrere Workshops in verschiedenen Fachbereichen und Informationen zur Weiterentwicklung des Lernens an der Realschule nach dem Bildungsplan 2016. Mit offenen Fragen können sich Besucher gerne an die Schulleitung und alle Lehrkräfte wenden.

Das offizielle Programm am Schwarzwald-Gymnasium endet um 11.30 Uhr, also rechtzeitig genug, um dann von Schule zu Schule zu wechseln und im Anschluss an das Gymnasium auch die Realschule zu besuchen. Der zeitversetzte gemeinsame Termin hat vor allem für die auswärtigen Familien den Vorteil, dass man an einem Tag beide Schulen – Gymnasium und Realschule – besuchen kann.