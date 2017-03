Triberg Schnuppertag für alle Viertklässler

Das Schwarzwald-Gymnasium und die Realschule Triberg stellen sich vor: Für Schüler und Eltern gibt es am 25. März viele Informationen und Einblicke.

Die Realschule und das Schwarzwald-Gymnasium Triberg veranstalten ihren Schnuppertag für die künftigen Fünftklässler am Samstag, 25. März. Der Grund für das gemeinsame Agieren: Die Eltern mit ihren Kindern sollen sich an einem Termin ohne Stress beide weiterführenden Schulen in Triberg in aller Ruhe ansehen können. Dieses Jahr ist das Gymnasium am Vormittag an der Reihe und die Realschule am Nachmittag. Am Gymnasium findet das Programm von 9 bis 11.30 Uhr statt. Alle Interessierten sind eingeladen, sich von der Schulform Gymnasium und speziell vom kleinen Schwarzwald-Gymnasium ein Bild zu machen. Ab 8.30 Uhr ist das Gebäude offen (Haupteingang Bergstraße). Im Aufenthaltsraum gibt es bei Kaffee und Kuchen ein erstes Kennenlernen. Um 9 Uhr ist eine Begrüßung mit Musik in der Eingangshalle vorgesehen. Gleich danach beginnt das eigens für die Besucher vorbereitete Programm. Dabei gehen Kinder und Eltern eigene Wege.

Für die Kinder gibt es in Gruppen „Schnupperunterricht“ in verschiedenen Fächern. Diese Reise wird kreuz und quer durchs Haus gehen. Die aktuellen Fünftklässler freuen sich bereits darauf, als „Reiseführer“ aufzutreten. So erleben die Kinder, geleitet von Gleichaltrigen, die Schule und bekommen einen Einblick in den Unterricht. Für die Eltern gibt es parallel Infos über das Gymnasium: Die Schulleitung stellt Schulart und Schule genauer vor, ausführlicher als das an den Info-Abenden der Grundschulen möglich ist. Zudem erfahren die Eltern mehr über das Lernen, das Mittagessen, sowie die Unterrichts- und Betreuungssituation. Bei einem geführten Rundgang wird das Schulgebäude gezeigt: Fach- und die neu ausgestatteten Computerräume, Klassenzimmer, Turnhalle, Schüler-Bibliothek, Musiksaal, Ausstellungen zu Kunst und Werken und zum Fach NwT, die Schließfächer und mehr.

Dabei sind Fragen jederzeit willkommen. Zum Ausklang ab 10.45 Uhr treffen sich alle im Aufenthaltsraum. Hier ist zusätzlich Gelegenheit, mit Schulleitung und Lehrern ins Gespräch zu kommen und das eine oder andere nachzufragen. Für Bewirtung ist gesorgt. Weitere Infos zum Schnuppertag gibt es unter www.schwarzwald-gymnasium.de.

Am Samstag, 25. März, haben zudem alle Viertklässler der Raumschaft und darüber hinaus zusammen mit ihren Eltern sowie die interessierte Öffentlichkeit die Möglichkeit, die Realschule Triberg mit bilingualem Zug zu besuchen und sich ein Bild der Arbeit an der Realschule zu machen. Es warten Schnupperstunden und Mitmachangebote auf die Besucher. Auch für das leibliche Wohl wird in der Realschule in der Unterstadt gesorgt sein. Von 12 bis 14.30 Uhr besteht die Möglichkeit, die Schule auf Herz und Nieren zu testen und die Lehrkräfte mit Fragen zu löchern. Wie die Schulleitung bekannt gibt, wird es am Schnuppertag auch möglich sein, Termine für die Anmeldung am 4. und 5. April zu vereinbaren, um lange Wartezeiten zu vermeiden. Eine Einladung zum Schnuppertag erhalten die Eltern laut Realschule noch rechtzeitig vor dem Termin über die Grundschulen. Das genaue Programm wird auch auf der Homepage der Realschule unter www.rs-triberg.de veröffentlicht.