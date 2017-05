Region Triberg Schauspielerin gibt Tipps für Trauerarbeit mit Kindern

Die Schauspielerin Ayse Bosse referiert vor Erzieherinnen der Region und gibt Handlungsvorschläge für den Umgang mit dem Tod.

Die Erzieherinnen der Kindergärten der Kirchengemeinde „Maria in der Tanne“, Maria Königin Tennenbronn, St. Benedikt St. Georgen und der Kindergarten Schönwald trafen sich in Nußbach. Eingeladen hatte der Kindergarten St. Sebastian im Rahmen einer erweiterten Arbeitsgemeinschaft zum Thema „Umgang mit Tod und Trauer im Kindergarten“.

Extra für diesen Nachmittag war die Referentin Ayse Bosse aus Hamburg angereist. Ayse Bosse ist Trauerbegleiterin und Schauspielerin. Sie engagiert sich in verschieden Gruppierungen bei trauernden Kindern und Jugendlichen und stellte ihr interaktives Trauerbuch für Kinder „Weil du mir so fehlst“ in der Erzieherrunde vor.

Buch hilft Eltern

Das sehr einfühlsame Buch vom Abschied nehmen, Vermissen und Erinnern berührte und begeisterte die anwesenden Erzieher. Es ist ein Buch, dass man sowohl Eltern empfehlen kann, deren Kind trauert. Aber auch für den Einsatz im Kindergarten geeignet ist. Auch das eigens gleichnamige, komponierte Lied von ihrem Ehemann Axel (Aki) Bosse war sehr berührend.

Ayse Bosse nahm sich viel Zeit für die Fragen der Erzieherinnen und bot an weitere Fragen über ihre Internetseite zu beantworten. Weiter ging der Nachmittag mit der Vorstellung des erarbeiteten Handouts von Gemeindeassistentin Birgit Kurzbach und Nußbachs Kindergartenleiterin Ute Meier über das gleiche Thema.

Der Einstieg erfolgte über die Geschichte von Kurt Tucholsky Die Geburt der Zwillinge. Die Zusammenstellung enthält außerdem die Adressen der verschiedene Institutionen an die sich die Kindergärten und Eltern wenden können. Auch hilfreiche Formulare, Informationswege und Abläufe sowie pädagogische Handlungsvorschläge für den etwaigen Trauerfall in der Einrichtung gehören dazu.

Ayse Bosse sagte zu, im Herbst zu einem Elternabend wiederzukommen. Dann sollen auch die Eltern der Kindergartenkinder den Vortrag besuchen können. Informationen im Internet: www.weildumirsofehlst.de