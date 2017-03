Triberg Schatzsuche sorgt für spannende Minuten

Kasperle begeistert Kinder, Markus Kerber erntet für Aufführung viel Applaus.

Triberg/Schonach (lna) Trotz schönen Wetters kamen am Dienstagmittag rund 30 Kinder mit ihren Eltern in den Pfarrsaal unter der Stadtkirche, um sich von Kasperle und Co. verzaubern zu lassen. Markus Kerber gastierte mit seiner Puppenbühne und den etwa ein Meter großen, aufwendig gestalteten Marionetten in der Wasserfallstadt und gab das Stück „Kasperle auf Schatzsuche“ zum Besten.

Dabei zeigte sich, dass Kinder auch heute noch von den beweglichen Puppen mitgerissen werden, sie lebten spürbar mit und ließen sich von der spannenden Handlung begeistern.

Im ersten Aufzug des Stückes konnten die Kinder hautnah miterleben, wie einer armen Wirtin ihr mühsam erspartes Geld, das sie einem reichen Bauern schuldete, durch den grausamen Überfall des gruseligen Räubers Zottelbart abhanden kam. Der Räuber wollte von den Kindern wissen, ob stehlen erlaubt sei, was die kleinen Theaterbesucher sofort mit abfälligen und lauten Nein-Rufen ablehnten.

Für Lacher sorgten die Auftritte des Kaspers, der mit seiner leichtsinnig-mutigen Art als Protagonist in dem kurzweiligen Puppenstück agierte und die Prinzessin aus den Händen des geldgierigen Räubers befreite. Gleichzeitig konnte er das Gasthaus der armen Wirtin mit dem Schatz des Räubers vor der Pfändung retten.

Der Applaus des begeisterten Publikums war Markus Kerber am Ende gewiss. Eine weitere Vorstellung fand am Mittwochnachmittag im Schonacher Haus des Gastes statt.