Triberg SPD plant Kundgebung gegen AfD-Versammlung

Ein deutliches Zeichen wollen die Triberger Sozialdemokraten setzen und initiieren eineUnterschriftenaktion zur "Triberger Erklärung" und eine Kundgebung am 13. und 14. Mai.

Triberg – Ein deutliches Zeichen setzen die Sozialdemokraten. Schon vor der Aufstellungsversammlung für die Bundestagswahl der Alternative für Deutschland (AfD) im Triberger Kurhaus am 13. und 14. Mai werden sie aktiv. Der SPD-Ortsverein veranstaltet am heutigen Samstag eine Unterschriftenaktion zur „Triberger Erklärung“ gegen Rassismus und Nationalismus. Von 10 bis 12 Uhr wollen Mitglieder der Sozialdemokraten mit den Bürgern ins Gespräch kommen und diskutieren. Der Ortsverein mit dem Vorsitzenden Friedhelm Weber an der Spitze hofft auf eine rege Beteiligung.