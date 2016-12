Triberg Romantischer Weihnachtszauber startet

Eine Million Lichter und ein vielseitiges Showprogramm mit bekannten Künstlern, darunter der Feuerkünstler Saraph, gibt es in Triberg ab Sonntag täglich von 15 bis 21 Uhr. Der SÜDKURIER begleitet den Weihnachtszauber wieder als Medienpartner.

Zum Jahresende wird Triberg wieder zum Anziehungspunkt zahlreicher Besucher, wenn der Triberger Weihnachtszauber seine Pforten öffnet. Ab morgen, 25. Dezember, bis Freitag, 30. Dezember, werden wieder eine Million Lichter funkeln und für eine romantische Atmosphäre sorgen. Täglich von 15 bis 21 Uhr erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Showprogramm mit regionalen und internationalen Künstlern. Der SÜDKURIER begleitet die wohl größte Veranstaltung im südbadischen Raum zwischen Weihnachten und Neujahr als Medienpartner. Zu sehen, wie die Besucher ihre Freude an den Lichtern und dem gesamten Flair haben, ist für die Organisatoren Thomas Weisser und Rainer Huber die größte Motivation, diese Großveranstaltung jedes Jahr neu zu stemmen.



Angesichts des Anschlags in Berlin, wo am Montagabend ein Lastwagen vorsätzlich in eine Menschenmenge auf einem Weihnachtsmarkt raste, haben die Organisatoren gemeinsam mit der Polizei das Sicherheitskonzept überdacht. Wie Thomas Weisser erklärt, „wird die Polizei geeignete Maßnahmen treffen und ihre Präsenz beim Weihnachtszauber deutlich erhöhen. Es werden auch bewaffnete Polizisten zu sehen sein.“ Das Bild entspreche dem, wie die Polizei in Baden-Württemberg derzeit bei solchen Veranstaltungen verstärkt Präsenz zeige.

Gleichzeitig relativiert Weisser, „dass es keine akute Gefährdungslage gibt.“ Es sei auch bislang zu keiner Absage von Besuchern gekommen. „Wir freuen uns auf den Weihnachtszauber und lassen uns das Feiern nicht verbieten.“ Auch Tribergs Bürgermeister Gallus Strobel hat bereits betont, dass der Weihnachtszauber sicher ist. Geboten wird im Weihnachtsdorf auf der Naturbühne und im dekorierten Kurhaus ein täglich wechselndes Showprogramm mit Musik und Gesang, Akrobatik, Magie und Humor.



Die auftretenden Künstler sind teils über die Region hinaus bekannt. An den ersten beiden Tagen werden unter anderem The Golden Voices of Gospel, die Van O. Ladies, die Gruppe Friends, Zauberer Jakob Mathias und die Formation Graceland auftreten. Das Schwarzwald Quintett sorgt auf der Naturbühne für weihnachtliche Stimmung. Am Dienstag und Mittwoch, 27. und 28. Dezember, wird Sängerin Maricel die Besucher unterhalten. Am Freitag, 30. Dezember, wird Stefan Reusch, Radiomann bei SWR 3, einen etwas anderen Jahresrückblick halten. Täglich mehrmals wird Fahrradkünstler Daniel Rall seine Bikeshow in der Kinderwelt zeigen.

Rall wurde 2013 Wettkönig bei „Wetten, dass...“, als er mit den Speichen seines Rads die Kronkorken von Bierflaschen schnippte. Alle Programmpunkte auf der Naturbühne, im Kurhaus und in der Kinderwelt sind im regulären Eintrittspreis enthalten. An vier Abenden (27. bis 30. Dezember). wird die Veranstaltung gegen 21 Uhr mit einem Feuerwerk beendet. Einen einzigartigen Blick auf das weihnachtlich geschmückte Areal haben die Besucher vom 20 Meter hohen SÜDKURIER-Riesenrad.

Wenngleich die Organisatoren Thomas Weisser und Rainer Huber im Vorfeld des Triberger Weihnachtszaubers nichts dem Zufall überlassen, eines haben sie nicht im Griff: das Wetter. Schnee ist zumindest an den ersten Tagen nicht in Sicht. Die Temperaturen sollen sogar eher mild werden. Der Stimmung wird der fehlende Schnee sicher keinen Abbruch tun. „Wir nehmen das Wetter wie es kommt“, geben sich die Zaubermacher entspannt.

Der Triberger Weihnachtszauber ist vom 25. bis 30. Dezember täglich von 15 bis 21 Uhr geöffnet. Eintritt 15 Euro, ermäßigt 11 Euro. Kinder bis 8 Jahre haben freien Eintritt. Bei Anreise mit dem Auto bitte dem Verkehrsleitsystem zu den Park- & Ride-Parkplätzen folgen. Es fahren kostenlose Shuttlebusse im 15-Minuten-Takt. (spr)

Das komplette Programm im Internet: www.triberger-weihnachtszauber.de