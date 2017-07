Triberg Rektor nennt Andreas Schlimpert eine Stütze der Realschule

Pädagoge Andreas Schlimpert aus Schönwald wird für 40 Dienstjahre geehrt. Er sei "hammer", sagte Rektor der Realschule Triberg in seiner Laudatio über den vielseitigen und dienstältesten Lehrer der Schule.

Triberg/Schönwald – Andreas Schlimpert, Lehrer an der Realschule Triberg, wurde jetzt für 40 Dienstjahre geehrt. Die Laudatio hielt Realschulrektor Waldfried Sandmann. Er sei „einfach hammer“, gratulierte Sandmann dem Dienstältesten im Namen seines Kollegiums und der Schüler. Ein Blick auf die vielen Verdienste des Religions-, Biologie- und Deutschlehrers aus Schönwald lässt erahnen, was der Realschulrektor mit seinen Worten meint und mit welcher Einsatzbereitschaft Andreas Schlimpert seit fast 36 Jahren an der Realschule Triberg arbeitet.

Nach wie vor ist er Beauftragter für Verkehrserziehung, zuständig für den Einsatz der Schülerlotsen, Koordinator für Erste Hilfe und Schulsanitätsdienst, Fachbereichsleiter für Religion. Auch außerhalb der Schule engagiert er sich kirchlich. Außerdem war Andreas Schlimpert mehrfach Mentor. Somit blickten zu ihm neben den Schülern viele Lehramtsanwärter auf. Darüber hinaus hat der Jubilar lange Zeit die Vertretungspläne erstellt und war viele Jahre Mitglied der Schulkonferenz.

Nicht selbstverständlich war auch seine Zustimmung zu einer vorübergehenden Abordnung im Jahr 2011, als eine benachbarte Realschule in Personalnot geraten war. Deshalb ist es keine Hyperbel, wenn Sandmann den „Schönwälder“ als „Stütze der Realschule Triberg“ bezeichnet. Am Ende seiner Laudatio schlug der Realschulrektor noch einmal den Bogen zu seiner eingangs gewählten Formulierung „hammer“, erklärte diese und traf damit auf uneingeschränkte Zustimmung im Kollegium: „Ein Hammer-Pädagoge eben. Nicht einer, der seinen Schülern das Wissen mit der Holzhammermethode einprügelt, sondern im modernen Wortsinne ein besonders toller Kollege.“