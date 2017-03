Triberg Realschüler stellen erste Weichen für den künftigen Berufsweg

Neuntklässler aus Triberg haben die "Jobs for future"-Messe in Villingen-Schwenningen besucht und zahlreiche Gespräche geführt.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Triberg – Alle drei neunten Klassen der Realschule Triberg besuchten gemeinsam die „Jobs for future“-Messe in Villingen-Schwenningen. Beim UFO-Rundgang (Unternehmen, Fachbereiche und Organisation) wurden beispielhaft alle Bereiche eines erfundenen Unternehmens mit dazugehörigen Berufen vorgestellt. So konnten die Schüler entdecken, wie ein Unternehmen funktioniert und welche Berufe erlernt werden können. Danach konnten die Schüler die komplette Messe erkunden. Es wurden viele Infos gesammelt, Gespräche geführt und vielleicht schon erste Weichen auf dem weiteren Berufsweg gestellt. Da auf der Messe sehr viele unterschiedliche Berufsfelder, von Gastronomie über Versicherungen bis zu Handwerk, vertreten waren, war wohl für jeden etwas dabei. Es stellten sich auch weiterführende Schulen und Hochschulen ihr Angebot vor.