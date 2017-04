Triberg Realschüler starten in Abschlussprüfungen

Das Fach Deutsch bildet den Auftakt zur mittleren Reife für 46 Schüler der Triberger Realschule, Mathe und Englisch folgen am Freitag und Mittwoch. Zum Abschluss gibt's Ende Juni die mündlichen Prüfungen.

Triberg – 46 Schüler der zwei zehnten Klassen der Realschule Triberg starteten am Mittwochvormittag mit dem Fach Deutsch in die Abschlussprüfungen. Dabei konnten sie nach vielen Wochen der intensiven Vorbereitung ihr Wissen zum Besten geben. Es galt, innerhalb von vier Stunden eines von vier Themen zu bearbeiten: Das Gedicht „Zur Fotografie eines Konfirmanden“ von Erich Kästner und Benno Pludras Kurzgeschichte „Die Schwäne auf dem Wasser“ bildeten die Grundlage für die Textbeschreibungen, die von den Prüfungskandidaten fundierte Kenntnisse der inhaltlichen und sprachlich-formalen Mittel von lyrischen und prosaischen Texten verlangte. Zum Jahresthema „Ernährung heute – zwischen Mangel und Überfluss“ lautete die Aufgabe, für Mitschüler zu schreiben. Grundlage hierfür war ein Zitat des Fernsehkochs Johann Lafer: „Die Basis des Seins ist die Ernährung“. Hierin konnten die Prüflinge beweisen, dass sie sich mit dem Lesen, Auswerten und Schreiben verschiedener Textsorten zu diesem Kompendiumsthema im Laufe des Schuljahres gründlich auseinandergesetzt haben. Schließlich hieß es, zum Jugendbuch „Wir tanzen nicht nach Führers Pfeife“ von Elizabeth Zöller einen inneren Monolog aus der Sicht von einer der Hauptfiguren zu schreiben. In dem Buch geht es um die sogenannten Edelweißpiraten, eine jugendliche Widerstandsgruppe im Dritten Reich. Am Freitag und am kommenden Mittwoch stehen die Mathematik- und die Englischprüfungen an, Ende Juni folgen die mündlichen Prüfungen.