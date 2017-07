Triberg Realschüler spielen Theater im Kurhaus

Varieté mit „Der 35. Mai oder Konrad reitet in die Südsee“

Triberg – „Bühne frei“ heißt es am Dienstag, 18. Juli, um 19 Uhr im Kurhaus für über 80 Akteure der Realschule Triberg, wenn der Vorhang aufgeht für eine Theatershow, die es in sich hat. Frei nach Erich Kästners Kinderroman „Der 35. Mai oder: Konrad reitet in die Südsee“ präsentiert die Theatergruppe der Realschule zusammen mit der Schulband und der Chor- und Zauber-AG die Geschichte des Jungen Konrad, der einen Aufsatz über die Südsee schreiben muss.

Um diese Aufgabe lösen zu können, begegnen er und sein Onkel, seines Zeichens Apotheker, einem entlassenen Zirkuspferd, das ihnen hilft, in eine Fantasiewelt zu gelangen, in der die seltsamsten Dinge passieren. Der Zuschauer darf gespannt sein auf einen unterhaltsamen Abend mit anspruchsvollen Songs und Bandstücken sowie spannenden Zaubertricks. Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt. Die Theaterlehrerinnen Susanne Neiße und Christine Nagel freuen sich bei freiem Eintritt auf viele Besucher, die das Engagement der jungen Schauspieler und Musiker belohnen.