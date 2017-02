Triberg Radautrommler machen ihrem Namen alle Ehre

Die Radautrommler machten ihrem Namen am Schmutzigen Donnerstag beim traditionellen Essen in der Sparkasse alle Ehre.

Schon von weitem war der blecherne Klang ihrer Trommeln zu hören, bis sie schließlich durch die Türen traten und für die Anwesenden ein kurzes Konzert zum Besten gaben.

Traditionell treffen sich Vertreter der Triberger Narrenzunft und die Radautrommler am Schmutzigen Donnerstag vor der Katzenmusik im Foyer der Sparkasse.

Ursprung liegt im Dunklen

Wie das alles angefangen hat? Diese Frage kann keiner der Anwesenden zu 100 Prozent beantworten. „Wir machen das schon seit Jahrzehnten“, sagt Geschäftsstellenleiterin Sandra Moser dazu.

Noch unter Geschäftsleiter Josef Häuslpelz – da sind sich Radautrommler und Narren einig – habe man die Zunft zum Essen eingeladen. Später kamen dann „irgendwie“ die Radautrommler hinzu. „So genau weiß das keiner mehr“, sagt Tambour Patrick Pollmüller.

Auf die Grundlage achten

So oder so stärken sich Radautrommler und Narren gerne Jahr für Jahr am Schmutzigen Donnerstag für die kommenden Veranstaltungen.

Denn wie einer der Narren so trefflich bemerkt: „Eine gute Grundlage ist schon wichtig.“ (nmk)