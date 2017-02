Triberg Radautrommler gibt sich selbstbewusst

Triberger Narrenzeitung greift aktuelle Themen auf und bietet viele närrische Anekdoten

Triberg – Um manche künftigen Ereignisse vorherzusagen, braucht man kein Hellseher zu sein, denn sie lassen sich erahnen. So ist es nicht verwunderlich, dass die Macher der Triberger Narrenzeitung „Der Radautrommler“ das umstrittene Thema Vogelpark aufgegriffen haben.

Das Heft zeigt auf der Titelseite Bürgermeister Gallus Strobel als gallischen Hahn, der hinter den Gittern des geplanten Vogelparks nach Freiheit lechzt. Die Rückseite ist den armen Tieren gewidmet, die keine Chance sehen, den dafür vorgesehenen „Hochsicherheitstrakt“ zu überwinden. Sah man 2016 die Entfernung der „skandalösen“ Wandzeichnungen an der Parkgaragenwand als guten Grund an, ein „Trauriges Blättle 2016“ herauszugeben, so strotzt die diesjährige Ausgabe des „Radautrommlers“ vor Selbstbewusstsein. Nachdem die Trauer um die, durch Hand eines Malers, im wahrsten Sinne des Wortes, „verblichene“ Schwarzwaldmaid vorbei ist, schlugen die Narren wieder unerbittlich zu und so wird sich mancher, der eigentlich „… überhaupt nint g‘macht het“, im Heft wiederfinden.

Tambour Patrick Pollmüller verriet, dass es nicht leichter werde, geeignete Beiträge zu finden. „Ein derartiges Heft zusammenzustell

en, ist nicht einfach, aber ich meine, dass diese Aufgabe auch heuer von unseren Kreativen mit Bravour gelöst wurde. Stets die Kriterien vor Augen, dass der schmale Grat zwischen Humor und Beleidigung nicht überschritten wird. Das ist die Kunst, die wir beherrschen. Aber ohne die vielen Sponsoren könnten wir unsere Ideen nicht verwirklichen“, sagte Pollmüller im Gespräch mit unserer Zeitung.

Nachdem die offizielle „Narrenstimme“ der Narrenzunft Triberg viele Jahre aus verschiedenen Gründen nicht mehr erschien, entstand ein Informationsvakuum. Sogar der legendäre Emil Kaltenbach aus Schonach, weithin bekannt als „Wittebe-Ross“, nahm sich dieses Themas einst an. Und so schreibt Udo Steinkopf in seiner Chronik, dass Kaltenbach zum Trost angeblich für zwei Mark ein Narrenblatt mit leeren Seiten an die Triberger verkauft haben soll. Diese Schmach ließen die AH-Handballer des Turnvereins Triberg nicht auf sich sitzen und so gibt es seit 1996 die „Unabhängige Pflichtlektüre für die fünfte Jahreszeit“. Jahr für Jahr wird Haarsträubendes zwischen zwei Buchdeckel gepresst und ist aus dem Triberger Fasnetsgeschehen nicht mehr wegzudenken. Zum Inhalt des Heftes hält sich die Redaktion des „Radautrommlers“ noch vornehm zurück, obwohl einiges bereits durchgesickert ist. So wird der aufmerksame Leser erfahren, dass eine Reise in die Schweiz sehr teuer werden kann und selbst dort die D-Mark nicht mehr genommen wird. Weiterhin wird dem besten Opa der Welt ein Denkmal gesetzt und auch Versäumnisse bei der ordnungsgemäßen Kleiderwahl werden in Versform geahndet. Dass Bürgermeister Strobel außer seinen Problemen mit dem Vogelpark, beim Weihnachtszauber einer bewaffneten Polizeikontrolle ausgesetzt war, wird ausführlich geschildert und durch eine ganzseitige Grafik dokumentiert.

Natürlich lebt eine närrische Zeitung auch von satirischen Darstellungen. Deshalb konnte wieder der inzwischen weltberühmte „Parkgaragen da Vinci“, Werner Oppelt, verpflichtet werden.

Das Heft wird am heutigem Freitagabend an den Haustüren zum Preis von drei Euro verkauft, und ist danach auch bei den Triberger Verkaufsstellen, Buchhandlung Schönenberger, Sparkasse sowie Volksbank zu erwerben. In Schonach gibt es die „Weltliteratur“ aus der Wasserfallstadt beim Moosis Lesecafé, Getränke Nock und auch bei „Tante Emma’s Glück“. Sogar im fernen Nußbach wird die Weiterbildung gefördert, denn im „Dorfladen“ können sich „Fasnetshungrige“ das wertvolle Heft besorgen.