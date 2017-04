Triberg Protest gegen AfD-Treffen: Unbekannte beschmieren Triberger Kurhaus

Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag das Kurhaus beschmiert. Die Polizei ermittelt. Möglicherweise wird angesichts eines politischen Hintergrundes auch der Staatsschutz eingeschaltet.

In Scharlachrot prangen die Buchstaben und Schmierereien an den Fenstern des großen Saales und der Eingangstür des Triberger Kurhauses. Bislang unbekannte Täter haben mit „Rassisten raus“ und „No AfD“ verkündet, was sie von der geplanten Zusammenkunft der Partei am 13. und 14. Mai im Triberger Kurhaus halten. Darüber hinaus haben sie Farbbeutel mit einer noch unbekannten Flüssigkeit an die Fassade des Obergeschosses geworfen.

Am Donnerstagmorgen entdeckt der Hausmeister die Schmierereien am Kurhaus. Die Polizei wird daraufhin verständigt.

Wie Polizeisprecher Dieter Popp auf Nachfrage erklärt, ermitteln die Beamten nun wegen Sachbeschädigung. „Im weiteren Verlauf wird nun geprüft, ob die Tat einen politischen Hintergrund hat“, erklärt Popp angesichts der Anspielungen auf die AfD. In diesem Fall werde das Dezernat Staatsschutz von der Kriminalpolizei in Villingen in die Ermittlungen eingebunden. Die dort beschäftigten Beamten gehen beispielsweise auch Fällen nach, bei denen Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen – etwa das Hakenkreuz­ – verbreitet werden.

Im Rathaus ist man bestürzt über die nächtliche Aktion. „Es ist unfassbar, dass jemand meint, er müsste gegen die AfD protestieren und es in solch einer Form zum Ausdruck bringt“, kommentiert Hauptamtsleiterin Barbara Duffner die Schmierereien.

Die Renovierung gestalte sich schwierig, da überwiegend Holz von der Sachbeschädigung betroffen sei. „Wir müssen schauen, wie man das ordentlich wegkriegt“, sagt Duffner.

Ärgerlich: Sollte sich kein Täter ermitteln lassen, muss die Stadt für die Renovierung aufkommen – „und somit die Allgemeinheit“, sagt Duffner. Da das Kurhaus möglicherweise erneut Ziel einer solchen Aktion werden könnte, verzichtet die Stadt auf eine zügige Renovierung. „Wir werden es nicht richten lassen, bis die Veranstaltung vorbei ist.“

Die Polizei spricht angesichts der Spuren von „sehr schwierigen“ Ermittlungen. Man sei auf Zeugen angewiesen. Hinweise können dem Polizeiposten Triberg, Telefon 07722/10 14, mitgeteilt werden.