Triberg Pflege ist auf neue Füße gestellt

Edgar Zeifang von der Krankenkasse erläutert in seinem Vortrag beim Sozialverband VdK die neue Regelung bei der Pflegekasse, zum Beispiel fällt künftig der Minutentakt weg.

Triberg – Zum Jahreswechsel wurde die Pflegeversicherung auf neue Füße gestellt, an Stelle der bisher bestehenden Pflegestufen traten fünf Pflegegrade. Auf Anregung des Sozialverbands VdK stellte Edgar Zeifang von der Krankenkasse vor Ort die Neuerungen im Zweiten Pflegestärkungsgesetz (PSG II) vor. „Die gute Nachricht – es wird sich keiner schlechter stellen“, erklärt Zeifang, der bei der AOK die Städte Triberg, St. Georgen und Furtwangen verantwortlich betreut.

Im Gegenteil würden viele, vor allem an Demenz erkrankte Pflegebedürftige deutlich bessere Bedingungen erhalten. Es werde zudem nicht mehr nach Minuten abgerechnet, so der Experte. Der Medizinische Dienst der Krankenkassen, der die bisherigen Pflegestufen festlegte, hatte sehr viel Arbeit mit der Umstellung, allerdings auch die Pflegeversicherungen, stellte der Referent fest. Denn wo bisher „Minuten-Zählen“ angesagt war, werden nun die Begutachtung der Selbstständigkeit des Pflegebedürftigen sowie die Unabhängigkeit von professioneller Hilfe in den Fokus gerückt, begründet er die Umstellung. Sechs Module umfasst dabei die Überprüfung, wobei die Selbstversorgung die höchste Berücksichtigung findet.

Was einem der Besucher seltsam vorkam: weshalb nicht die kognitiven Fähigkeiten? „Weil mit eingeschränkter geistiger Leistung auch die Selbstversorgung stark eingeschränkt ist“, betonte Zeifang. Mobilität, kognitive und kommunikative Fähigkeiten, Verhaltensweisen und psychische Problemlagen, die allgemeine und die medizinische Selbstversorgung, die Gestaltung des Alltagslebens und soziale Kontakte fließen nach einem Punkteschema in die Bewertung ein, so Zeifang.

Unterschieden werde dann nach dem Grad der Selbstständigkeit in vier Stufen, von Null bis drei: Null steht für Selbstständigkeit, eins für überwiegende Selbstständigkeit, die zwei für überwiegende Unselbstständigkeit und die drei für Unselbstständigkeit. Nach der so entstandenen Punktzahl werden die fünf Pflegegrade, von gering (1), über erheblich (2), schwere (3), schwerste (4), bis hin zu schwerste Pflegebedürftigkeit mit besonderen Anforderungen an die Pflege (5) gestaffelt. Dabei seien die bestehenden Pflegestufen direkt in einer formalen Überleitung in die Pflegestufen übersetzt worden, beginnend bei Pflegestufe 1 nach Pflegegrad 2, Stufe 2 nach Pflegegrad 3 bis hin 3 mit Härtefall nach Pflegegrad 5. Dabei wird die Pflegestufe „0“ mit erheblichen Einschränkungen der Alltagskompetenz (Demenz) in den Pflegegrad 2 umgewandelt. Wobei die dementiellen Erkrankungen in allen Pflegestufen automatisch eine höhere Einstufung ergeben. Verbesserungen bietet das PSG II im Bereich der vollstationären Pflege. Lediglich bei der Neufeststellung des Pflegegrades 2 und 3 ohne Einschränkung der Alltagkompetenz (EdA) wird dabei die Leistung geringer als in der Pflegestufe 1 und 2, doch Betroffene stellen sich durch den Besitzstandsschutz dennoch nicht schlechter.

Zusätzlich gibt es wie bisher vielerlei Entlastungsleistungen, wie Kurzzeitpflege oder Verhinderungspflege. Der Referent verzichtet auf ein Honorar, der VdK spendet den Betrag vollumfänglich für besondere Gelegenheiten an das Triberger Pflegeheim St. Antonius.