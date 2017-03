Triberg Orgelmusik zu Patrozinium

Gläubige begehen Gedenktag an Pater Clemens in der Triberger Wallfahrtskirche.

Triberg – Obwohl in der Fastenzeit die Ministranten mit dem Pfarrer und dem Diakon immer schweigend in die Kirche hineinziehen, gab es am Sonntag eine Ausnahme, denn zum festlichen Einzug erklang Orgelmusik. Auffällig war auch der Blumenschmuck am Altar und beim Bild des heiligen Clemens. „Heute feiern wir das Fest unseres Kirchenpatrons Clemens Maria Hofbauer“, sagte Pfarrer Andreas Treuer gleich zu Beginn des Gottesdienstes.

Er habe seinen Beruf als Bäcker aufgegeben, um Priester und Ordensmann zu werden. Pater Clemens ging als Seelsorger in Warschau und Wien neue Wege, um den Menschen zu helfen“, betonte Treuer. Er habe sich klein gemacht für die Kleinen und Armen und wurde so in den Augen Gottes ein Großer.

Danach klangen alle fünf Strophen des Liedes „Clemens, heiliger Gottesmann“ durch die Kirche. Auch das Weihrauchfass wurde wie bei allen großen Kirchenfesten geschwungen. Und zum Abschluss der Messfeier sangen die Triberger ihr Wallfahrtslied, um an das kurze, aber segensreiche Wirken des heiligen Clemens in der Wallfahrtskirche zu erinnern. „Maria zur Tann, wir flehen dich an, geleite uns alle zum Himmel hinan“, heißt der letzte Refrain des bekannten Liedes. Organist Markus Helm begleitete alle Gesänge an der Orgel.